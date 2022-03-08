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وزارة الدفاع الروسية تنشر مشاهد لدبابات روسية على تخوم كييف

تواصل القوات المسلحة الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع السلاح الأوكراني لإزالة التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
رمز الخبر: ۶۳۹۸۱
تأريخ النشر: 07 March 2022

وأعلن الجيش الروسي عن فتح ممرات إنسانية عدة وتعليق إطلاق النار في مناطق محددة للسماح بإجلاء المدنيين من العاصمة كييف ومدن خاركيف وماريوبول وسومي.

وأكّدت موسكو أنّها ستراقب عملية الإجلاء هذه المرة لقطع الطريق على أي عرقلة أوكرانية، مطالبة كييف بالالتزام بشروط إنشاء الممرات الإنسانية وضمان انسحاب السكان المدنيين والمواطنين الأجانب.

هذا، وواصل الجيش الروسي عمليته العسكرية في أوكرانيا لليوم الثاني عشر على التوالي محققاً تقدماً في محيط العاصمة كييف.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير نحو ألفين وأربعمئة منشأة عسكرية أوكرانية منذ انطلاق العملية، مضيفة أنها أسقطت ليل الأحد أربع مقاتلات ومروحيتين للقوات الأوكرانية.

ومن جهتها، قالت هيئة أركان الجيش الأوكراني إنّ القوات الروسية تركّز جهودها على مدن خاركيف وتشيرنيغوف وسومي وميكولاييف بهدف تضييق الخناق على العاصمة كييف.

ونشرت وزارة الدفاع شريط فيديو يظهر تقدم وحدة دبابات روسية في منطقة كييف خلال العملية العسكرية.

المصدر:يونيوز

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