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الغريب: نحن مع محور المقاومة ومحاسبة حاكم المصرف وعلاقتنا بالاسد على أحسن ما يرام

رمز الخبر: ۶۳۹۸۰
تأريخ النشر: 07 March 2022

أكد شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في لبنان نصر الدين الغريب أنهم "مع محور المقاومة أكان في التحالفات الانتخابية او السياسية".

وفي مقابلة مع وكالة يونيوز للاخبار، قال الغريب إن "الاستراتيجية السياسية في لبنان لن تتغير سواء أُجريت الانتخابات النيابية المنتظرة او لم تُجرَ".

وأضاف: "في لبنان هناك مقاومة ضد العدو الاسرائيلي في موقع الدفاع وليس في موقع التخريب".

وذكّر بأن "المقاومة في لبنان هي التي حررت الجنوب من العدو الاسرائيلي والشرق اللبناني من الارهاب"، لافتاً الى أنها هذه هي وظيفة المقاومة والشعب الحر".

وأوضح شيخ عقل الطائفة الموحدين أن "الغرب صوّر للبنان والشعب اللبناني أن "مشكلة الدولار هي بالمقاومة وبسلاح المقاومة، وأوهموهم بأن الاستغناء عن السلاح سيعيد العز والنعم، وهذا ما تم تصويره ايضا في سوريا وغيرها".

وشدد الغريب على "ضرورة محاسبة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة كونه هو المسؤول المالي عن لبنان والنقد فيه".

وتابع: "سلامة ليس وحيداً بل هناك منظومة رافقته في هذه المرحلة الصعبة، والدليل على ذلك تهريب المال الى سويسرا وفرنسل وحيث يتم هناك الحجز عليه من قبل الادارة الامريكية".

كما وأكد الغريب "أنهم مع أي مبادرة لمساعدة الشعب السوري واللبناني خصوصاً في ظل الحصار الغربي الذي يهدف لإذلالهم".

وأوضح في حديثه ليونيوز أن "رئيس لجنة التواصل الدرزية مع لبنان وسوريا، الشيخ علي المعدي، هو الذي يجمع هذه المساعدات، والرئيس السوري بشار الاسد سمح بمرور المساعدات عن طريق معبر القنيطرة الى دمشق ثم الى الجبل".

وشدد على رفض أي مشاريع إنفصالية، قائلاً: "نحن نستنكر ونرفض أي دعوة قدمت لروسيا أو أي مطالب بإقامة فدرالية أو تقسيم في الأراضي السورية".

وأمِل الغريب من "أصحاب السماحة في سوريا وجبل الدروز التعاون مع الاهالي والدولة والنظام، كون النظام هو الضمان الاوحد للجبل وغير الجبل".

وأكد أن "في سوريا جيش كبير فيه من أبناء الدروز الكثير من الضباط الاحرار والشباب والجنود، وفي ظل قوة الرئيس الروسي والرئيس الايراني كلهم مع الجيش والشعب السوري وبالتالي فإن إسرائيل لن تستطيع أن تلعب بالنار أو أن تمد يدها الى سوريا".

وأعلن أن "العلاقات مع الرئيس بشار الأسد والنظام في سوريا هي اليوم على أحسن ما يرام".

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