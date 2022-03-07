بن سلمان يفتتح معرض الدفاع العالمي 2022 في الرياض

دشن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، امس الاحد، نيابة عن الملك سلمان بن عبد العزيز، معرض الدفاع العالمي 2022 بنسخته الأولى، بالرياض.

وتجول بن سلمان في المعرض، الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية خلال الفترة من 6 إلى 9 آذار/مارس 2022،

وشهدت مرافق المعرض مشاركة أكثر من 590 شركة من حول العالم تمثل 42 دولة، بالإضافة إلى مشاركة وحضور عدد من الأجهزة الحكومية الوطنية في قطاع الدفاع والأمن ومن القطاعات الأخرى ذات العلاقة بقطاع الصناعات العسكرية والدفاعية، التي اشتملت على العديد من المعدات العسكرية المتنوعة.

واطلع ولي العهد السعودي على مركز القيادة والتحكم الافتراضي الذي تم تجهيزه بأحدث الأنظمة والتقنيات التي تحاكي مستقبل مراكز القيادة والتحكم من إنتاج كبرى شركات الدفاع العالمية.

ورافق بن سلمان خلال الجولة، كل من وزير الداخلية، وزير الحرس الوطني، نائب وزير الدفاع ورئيس اللجنة الإشرافية لمعرض الدفاع العالمي، ورئيس أمن الدولة، ومحافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، ورئيس هيئة الأركان العامة، وقائد القوات المشتركة، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية، وعدد من المسؤولين.

المصدر:يونيوز