عقود الغاز الآجلة في أوروبا تسجل ارتفاعًا تاريخيًا وتقترب من 4000 دولار لكل 1000 متر مكعب

سجلت أسعار عقود الغاز الآجلة في أوروبا ارتفاعًا تاريخيًا حيث تجاوزت 3900 دولار لكل 1000 متر مكعب.

وبذلك تكون العقود الآجلة للغاز لشهر نيسان/أبريل في أوروبا باقترابها من حاجز الـ4000 دولار قد سجلت ارتفاع أسعار بنسبة تفوق 79%.

وفي السياق، أعلنت شركة "غاز بروم" في بيان لها أنها تستمر بتزويد أوروبا بالغاز بشكل منتظم عبر أوكرانيا.

وتبلغ الالتزامات التعاقدية للشركة عبر أوكرانيا للعام الحالي 40 مليار متر مكعب، أو حوالي 109.6 مليون متر مكعب في اليوم.

وتدخل اليوم الإثنين، العمليات العسكرية الروسية في اوكرانيا، يومها الثاني عشر على التوالي، التي أطلقها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فجر الخميس 24 شباط/فبراير الماضي، بهدف "حماية الأشخاص، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، على مدار ثماني سنوات في دونباس ونزع السلاح من أوكرانيا لإزالة التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا".

المصدر:يونيوز