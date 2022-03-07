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بلينكن: سنرسل 7 آلاف جندي لتعزيز الجبهة الشرقية للناتو ولا يشكك أحد في صلابة قراراتنا

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن "العقوبات التي فرضت مؤخراً على روسيا فاقت توقعاتها في هذا الشأن”.
رمز الخبر: ۶۳۹۷۵
تأريخ النشر: 07 March 2022

وقال بلينكن، في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، مع نظيره الليتواني غابريليوس لاندسبيرغيس، إن "البورصة مغلقة وسعر الروبل تهاوي والشركات الكبرى تهرب".

وأضاف أن "حرمان روسيا من التكنولوجيا سيكون له أثر طويل المدى".

وأوضح وزير الخارجية، أن "​روسيا​ لديها القدرة على إرتكاب جرائم بشعة ضد المدنيين لذلك سنطالب بمزيد من الضغط عليها، وأكثر من 4000 شخص اعتقلوا أمس في روسيا بسبب تظاهرهم ضد الحرب"،

وعن العملية الروسية في أوكرانيا، قال بلينكن "روسيا تمتلك قوة هائلة مقارنة بأوكرانيا وقادرة على الضغط على الجيش الأوكراني إلا أننا نريد لهذه العمليات أن تتوقف في اسرع وقت".

وتابع: "الولايات المتحدة سترسل 7000 جندي لتعزيز الجبهة الشرقية لحلف الناتو إلى جانب القوات الموجودة”.

كما وأعلن وزير الخارجية الأميركي، أن بلاده سترسل 7 آلاف جندي لتعزيز الجبهة الشرقية لحلف شمال الأطلسي "​الناتو​" إلى جانب القوات الموجودة هناك، وقال: "ضاعفنا الكلفة على موسكو وعلى كل من يشارك معها في الحرب على ​أوكرانيا​، ولا يجب أن يشك أي أحد في صلابة قراراتنا بشأن الدعم العسكري لأوكرانيا".

وأكد بلينكن، أن "إلتزام ​واشنطن​ بالمادة الخامسة من ميثاق حلف الناتو مقدس"، لافتاً إلى أنه "سنعزز وجود الناتو في الضفة الشرقية الأوروبية، ونحن بصدد تقييم الإحتياجات لنشر مزيد من القوات"، وأردف: "الناتو يراجع بصفة مستمرة وضعيته الدفاعية، بما في ذلك بحث نشر مزيد من التعزيزات الدائمة".

ورأى بلينكن أنه "لا نستطيع تأكيد التقارير بشأن تجنيد بعض السوريين في أوكرانيا"، وتابع: "​الصين​ تتحدث دائما عن استقرار النظام العالمي لكنها لم تدن انتهاك روسيا لوحدة أوكرانيا وسيادتها".

المصدر:يونيوز

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