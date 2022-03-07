تعهد نيابي حكومي بملاحقة المتلاعبين بالأسعار وانتظام توزيع البطاقة التموينية

تعهد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، حاكم الزاملي، اليوم الاثنين، بملاحقة المتلاعبين بالأسعار، مشيرًا الى انتظام توزيع البطاقة التموينية.

وقال الزاملي في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب بحضور وزير التجارة ورئيس جهاز الأمن الوطني ومدير الأمن الاقتصادي، قال: "كان لنا اليوم اجتماع مهم مع وكيل جهاز الأمن الوطني ووزارة التجارة ومدير الأمن الاقتصادي في وزارة الداخلية بخصوص ارتفاع أسعار المواد الغذائية"، مبيناً، أن "مجلس النواب داعم للبطاقة التموينية للفقراء".

وأضاف أن "وزارة المالية تعهدت بزيادة التخصيصات لوزارة التجارة"، مشيراً الى أن "وزير التجارة وعد بتوفير حصتين في شهر رمضان وتوزيع المواد الغذائية شهرياً".

وأكد الزاملي "وجود اطمئنان بتوفير حصتين من المواد الغذائية خلال شهر رمضان"، متوعداً بـ"آليّات رادعة للمتلاعبين بالأسعار، والتلاعب بقوت المواطن استهداف للبلد".

ولفت الى "اننا سنشرف شخصياً على مراقبة السوق"، موضحاً، أنّ "البرلمان سيشرع قانون دعم الطبقات الفقيرة".

وذكر: "ستكون هناك لغة حوار وتفاهم مع التجار وسيكون لنا لقاء مع الأجهزة المعنية لمراقبة السوق، ونأمل أن يردع بعض التجار الشجعين وستتم محاسبة التجار الذين يكدِّسون المواد الغذائية"، لافتاً، الى أن "بعض المصانع المدعومة بدأت بزيادة الأسعار".

من جانبه، أكد وزير التجارة علاء أحمد الجبوري خلال المؤتمر، أن "المباشرة بتوزيع مفردات البطاقة التموينية ستبدأ غداً"، لافتاً الى أنه "لا داعي لعملية الشراء الكبيرة".

وأضح الجبوري أن "قوت المواطن خط أحمر، وعملية رفع الأسعار مصطنعة"، متعهداً بـ"توفير حصتين من مفردات التموينية قبل رمضان".

المصدر:يونيوز