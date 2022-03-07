الخارجية: نرغب في عقد محادثات بين روسيا وأوكرانيا في أقرب وقت ممكن

أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم الإثنين، رغبة بلاده في عقد مباحثات بين روسيا وأوكرانيا في أقرب وقت ممكن".

وأضاف وانغ يي في مؤتمر صحفي أن "الصين مستعدة للعب دور الوساطة اللازمة من أجل إيجاد حل للأزمة بين موسكو وكييف".

وأرجع الوزير "المساعي الصينية إلى التزام بكين بالصداقة مع روسيا"، مشيرًا إلى أن "هذه الدعوة ستعود بالنفع على الدولتين المتنازعتين".

وتابع: "الصين وروسيا تجمعهما شراكات استراتيجية، ونتحمل مسؤوليتنا في إرساء السلام ونوع جديد من العلاقات الدولية".

وفي السياق، لفت وانغ يي إلى ضرورة استمرار المفاوضات بين موسكو وكييف، لافتا إلى أن حل الأزمة الحالية" يتطلب الهدوء وترجيح العقل".

وعلى صعيد آخر، طالب وزير الخارجية الصيني بألا يتدخل أحد في علاقة بلاده بروسيا.

وأردف: "علاقة الصين بروسيا متينة وسنستمر على تعزيزها".

وأطلقت روسيا فجر الخميس 24 شباط/فبراير عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف "حماية الأشخاص، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، على مدار ثماني سنوات"، وفق ما اعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحظة اعلان اطلاق العمليات.

المصدر:يونيوز