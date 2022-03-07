صالح يشدد على ضرورة تلبية الاستحقاقات الوطنية الدستورية بتشكيل الحكومة الجديدة

شدد الرئيس العراقي برهم صالح، أمس الأحد، على ضرورة تلبية الاستحقاقات الوطنية الدستورية بتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان إن "رئيس الجمهورية برهم صالح، استقبل في قصر السلام ببغداد، نخبة من رؤساء وعمداء وأساتذة الجامعات العراقية من مختلف المحافظات، حيث جرى بحث سير عمل التعليم العالي إلى جانب الأوضاع السياسية العامة في البلد".

وأضاف صالح، خلال اللقاء، أن "الجامعات العراقية طالما اكتسبت سمعة طيبة في المحافل الدولية رغم المصاعب التي واجهتها في الفترات السابقة، وأن الكفاءات العلمية والأكاديمية العراقية أثبتت جدارتها في المحافل الدولية"، مشيراً إلى "ضرورة الحفاظ على رصانة التعليم الأكاديمي، وضمان حماية الاستقلالية العلمية للجامعات".

وبشأن الأوضاع السياسية العامة في البلد، أكد رئيس الجمهورية على "ضرورة الشروع في تلبية الاستحقاقات الوطنية والدستورية وعدم تعطيلها"، مشيراً إلى أن "مهام مجلس النواب الجديد والحكومة التي ستنبثق عنه ستكون جسيمة ومأمولا منها الكثير، كونها جاءت بعد انتخابات مُبكرة استجابة لحراك ورأي عام شعبي واسع يُقرّ باستحالة استمرار الوضع الراهن، وأهمية تصحيح المسارات، والتركيز على الإصلاح الجدي ومكافحة الفساد".

وتابع قائلًا إن "الحاجة المُلحة للحكم الرشيد عبر عقد سياسي واجتماعي جديد ليس مطلبا ترفياً بل ضرورة حتمية تفرضها الظروف السياسية والاقتصادية الداخلية والتطورات الإقليمية والدولية المُتسارعة"، منوّهاً إلى أن "صياغة هذا العقد يكون بمشاركة الرأي العام الوطني بفعالياته السياسية والأكاديمية والاجتماعية".

ولفت الرئيس إلى أن "غياب العراق عن دوره المحوري في المنطقة خلال العقود الأربعة الماضية بسبب أزماته الداخلية انعكس على عدم استقراره الداخلي وانسحب إلى كل المنطقة"، مشيراً إلى أن "الجهود المبذولة حققت تطوراً كبيرا في إعادة العراق لدوره الريادي الطبيعي في المنطقة عبر مسار وطني يقوم على رفض كون البلد العراق ساحة صراعات، بل هو ملتقى لتلاقي مصالح شعوب ودول المنطقة".

واستمع باهتمام إلى "شرح مفصل من أعضاء الوفد لعمل الجامعات والقطاعات الأكاديمية المختلفة، والتحديات التي تواجه قطاع التعليم في البلد"، مؤكداً "دعمه لكل ما من شأنه الارتقاء بعمل الجامعات وتذليل المصاعب التي تواجه الأكاديميين والطلبة".

المصدر:يونيوز