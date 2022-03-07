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السيد رئيسي: الشعب الاوكراني بات اليوم ضحية لسياسات امريكا الشريرة

اكد الرئيس الايراني السيد إبراهيم رئيسي، ان "الشعب الاوكراني بات اليوم ضحية لسياسات امريكا الشريرة".
رمز الخبر: ۶۳۹۷۰
تأريخ النشر: 07 March 2022

وقال رئيسي خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه أمس الاحد، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تعارض الحرب، وترى بأنه كلما تم ايقاف الحرب عاجلا، كلما ساهم ذلك في خدمة الشعوب والحدّ من المخاطر والخسائر والمشاكل التي ستطالهم.

وعلى صعيد آخر، هنأ رئيس الجمهورية لمناسبة يوم الثالث من شعبان المعظم 1443هـ، وذكرى ميلاد "الامام الحسين" (عليه السلام) الذي يعرف بيوم "يوم الحرس الثوري" في ايران.

وقال رئيسي بالمناسبة إن "الجمهورية الاسلامية الايرانية مرهونة بكرامتها واقتدارها، الى تضحيات وتفاني القوات المسلحة ولاسيما الحرس الثوري.

واردف ان "الشعب الايراني يحمل رؤية قيمة تجاه حرس الثورة الاسلامية وقواته المضحية، الذين يقدمون الغالي والنفيس دفاعا عن حياض الوطن وتضامنا مع الشعب في مواجهة الصعاب والتهديدات والمؤامرات التي تواجه البلاد".

وعن المفاوضات الجارية في فيينا مع التركيز على رفع الحظر، اكد رئيسي، ان "وزارة الخارجية والفريق الايراني المفاوض يبذلان الجهود لمتابعة العملية بقوة، لكن الحكومة لن تجعل ايّا من برامجها رهنا بهذه المفاوضات او الاتفاق النووي.

وتابع قائلاً إن "رمز النجاح الذي حققته الحكومة الايرانية الجديدة في غضون الاشهر الستة الاخيرة، يعود الى متابعتها الحاسمة لجميع الامور ومنها القضايا المتعلقة بالسياسة الخارجية والنظام المصرفي والنفط، دون ان تؤخر ايّا من ذلك بسبب الاتفاق النووي او التوصل الى "اتفاق" خلال المفاوضات".

المصدر:يونيوز

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