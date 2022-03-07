قارب يقل لاجئين من الروهينغا بينهم أطفال يرسو على شاطئ في بيرون

رسا زورق يقل أكثر من 100 لاجئ من الروهينغا في بنغلادش على شاطئ بمنطقة بيرون، بينهم عشرات الأطفال، قبالة سواحل إقليم أتشيه غرب إندونيسيا، أمس الأحد، وفق الشرطة.

وأوضحت الشرطة أن القارب كان يقل 114 شخصاً بينهم 58 رجلاً و21 امرأة و35 طفلاً دون 15 عاماً.

وقال قائد الشرطة المحلية مايك هاردي ويرابراجافي في تصريح صحافي: "سنجري فحصاً صحياً عاماً واختبارات للكشف عن كوفيد-19 لهؤلاء الأجانب".

وأضاف أنهم سينقلون بعد ذلك إلى منطقة لوكسيوماوي المجاورة حيث مركز لاستقبال اللاجئين.

وكان أكثر من 100 من الروهينغا وصلوا إلى بيرون أواخر كانون الأول/ديسمبر بعدما انتظروا لأيام في البحر قبل أن تسمح لهم السلطات الأندونيسية بالنزول، وتسحب قاربهم المنكوب إلى الشاطئ.

وفر مئات آلاف المسلمين من بورما ذات الغالبية البوذية منذ 2017 بعد تعرضهم لقمع عسكري ومجازر واغتصاب.

المصدر:يونيوز