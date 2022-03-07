الرئاسة: لا يمكننا الاعتماد على الأسواق العالمية من أجل الأمن الغذائي

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ إن الصين لا يمكن أن تعتمد على الأسواق العالمية لضمان الأمن الغذائي.

وأكد شي خلال اجتماع حضره أعضاء المؤتمر التشاوري السياسي، امس الاحد، إن "الصين يجب أن تركز على أسواقها الغذائية المحلية، مع التأكد من التمتع بمستوى ملائم من القدرة على الاستيراد".

كما شدد على "حماية الأراضي الزراعية والتنمية التكنولوجية لسوق البذور للمساعدة في حل مشكلات الأمن الغذائي".

يأتي ذلك في وقت قال فيه اقتصاديون إن هدف الصين لتحقيق نمو اقتصادي يبلغ نحو 5.5 في المائة هذا العام ويمثل تحديًا.

وأكدوا أن تحقيق هذا الهدف سيدفع الحكومة لتعزيز الاستثمار في البنية التحتية، وتحفيز الطلب في قطاع العقارات، وتقديم مزيد من التيسيرات النقدية.

المصدر:يونيوز