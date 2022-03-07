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بلينكن يلتقي نظيره الأوكراني عند الحدود بين بولندا وأوكرانيا

أبلغ وزير خارجية أوكرانيا دميتري كوليبا نظيره الأميركي أنتوني بلينكن خلال لقاء بينهما جرى يوم السبت، على الحدود الأوكرانية مع بولندا، بأن بلاده بحاجة لمقاتلات وأنظمة دفاع جوي، واصفًا رفض حلف الناتو إقامة منطقة حظر جوي بـ"مؤشر ضعف".
رمز الخبر: ۶۳۹۶۳
تأريخ النشر: 07 March 2022

التقى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن نظيره الأوكراني دميتري كوليبا عند الحدود بين بولندا وأوكرانيا، في تعبير عن دعم واشنطن لكييف يوم السبت.

وتحدث الوزيران لمدة 45 دقيقة تحت حراسة مشددة عند معبر حدودي يعجّ باللاجئين الفارّين من العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، وناقشا تزويد كييف بالمزيد من الأسلحة وكيفية مواصلة الضغط العالمي على روسيا.

وقال كوليبا بعد اللقاء الذي جرى عند معبر كورتغوفا-كراكوفيتش الحدودي، في ظل إجراءات: "آمل بأن يتمكن الشعب الأوكراني من رؤية ذلك (اللقاء) على أنه انعكاس واضح لامتلاكنا أصدقاء يقفون حرفيا إلى جانبنا". وقال بلينكن من جهته "سوف تنتصر (أوكرانيا)".

وأبلغ كوليبا بلينكن بأن بلاده بحاجة لمقاتلات وأنظمة دفاع جوي، قائلًا لمجموعة صحافيين على الحدود "نحن راضون عن الإمدادات التي تم ترتيبها، من الأسلحة والذخيرة المضادة للدبابات".

وانتقد أيضًا رفض حلف شمال الأطلسي (ناتو) إقامة منطقة حظر جوي. وقال "ليس سرًّا أن أكبر مطلب لدينا هو المقاتلات والطائرات الهجومية وأنظمة الدفاع الجوي".

وأضاف: "نحن بحاجة لأنظمة دفاع جوي كبيرة لضمان سلامة مجالنا الجوي. إذا فقدنا الجوّ، سيكون هناك المزيد من الدماء في البرّ".

وكان بلينكن، قد أعلن أن بلاده "تعمل جاهدة" للتوصل إلى اتفاق مع بولندا لتزويد أوكرانيا بطائرات حربية.

وقال بلينكن: "لا يمكنني التحدث عن جدول زمني، لكن يمكنني القول إننا نتعامل مع الأمر بشكل نشط جدا".

ووصل بلينكن السبت إلى بولندا قادمًا من بروكسل حيث اجتمع مع وزراء الخارجية من حلف شمال الأطلسي ومجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى والاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، لبحث جهود الغرب لردع روسيا من خلال برنامج عقوبات قاسية.

المصدر:يونيوز

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