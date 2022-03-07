وليامز تعرب عن قلقها لإغلاق حقول النفط وتعليق بعض رحلات الطيران المدينة في ليبيا

أعربت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، اليوم الاثنين، عن قلقها بشأن إغلاق الحقول النفطية وتعليق بعض رحلات الطيران المدينة في ليبيا.

وقالت وليامز، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر: "أتابع بقلق ما أفيد عن إغلاق حقول النفط وتعليق بعض الرحلات المدنية"، مؤكدةً على أن "حرية التنقل عبر أرجاء البلاد حق أساسي".

وطالبت السلطات الليبية باستئناف جميع الرحلات المدنية، وقالت إن "تعطيل إنتاج النفط يحرم جميع الليبيين من مصدرهم الأساسي للدخل لذا ينبغي رفع إغلاق النفط هذا".

وأعلنت مؤسسة النفط الليبية، أمس الأحد، حالة القوة القاهرة، في حقلي الشرارة والفيل، وهما الأكبر في ليبيا، بعدما قامت من أسمتها بـ "عصابات مشبوهة" بإغلاق صمامات ضخ الخام منهما.

وقال بيان صادر عن المؤسسة إن "إغلاق صمامات ضخ الخام من حقول الشرارة، والفيل، تتسبب في فقدان 330 ألف برميل في اليوم وخسارة يومية تتجاوز 160 مليون دينار ليبي [الدولار الأميركي يساوي 4.65 دينار تقريبا".

وأكد ‌‎رئيس مجلس الإدارة أن "مجموعة من العصابات المشبوهة بزعامة المدعو محمد البشير القرج، أقدمت على إغلاق صمامات ضخ الخام وأضحى تنفيذ التزاماتنا تجاه المكررين في السوق النفطية مستحيلاً، وعليه فإننا مضطرين لإعلان [حالة القوة القاهرة] وعلى النحو المعمول به في الصناعة النفطية".

من جهة أخرى، أعلنت السلطات في العاصمة الليبية طرابلس منذ أيام توقف الرحلات الداخلية بين المدن الليبية باستثناء رحلات الحقول النفطية والخارجية وذلك على خلفيات سياسية بين الأطراف الليبية ولا تزال الرحلات الداخلية بين الشرق والغرب متوقفة منذ أيام.

المصدر:يونيوز