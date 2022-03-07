الحكومة ترفع مستوى تحذيراتها من السفر الى روسيا

رفعت اليابان، اليوم الاثنين، حالة التحذير من السفر إلى روسيا إلى ثاني أعلى مستوى لها.

ولفتت وزراة الخارجية الى أنه"تم رفع تحذير السفر إلى المستوى الثالث على مقياسه المكوّن من أربع نقاط بعد أن أغلقت الدول الأوروبية والولايات المتحدة مجالها الجوي أمام الرحلات الجوية الروسية بينما أغلقت روسيا مجالها الجوي ردًا على ذلك".

وبحسب مصادر حكومية يابانية، فإن هناك ما يقرب من 2400 ياباني في روسيا حتى اليوم دعتهم الحكومة للتفكير في مغادرة البلاد باستخدام الرحلات التجارية التي لا تزال متاحة.

وكانت اليابان أعلنت عزمها إرسال سترات واقية من الرصاص وخوذات وإمدادات دفاعية أخرى إلى أوكرانيا لمساعدتها في مواجهة القوات الروسية، وفق ما أفادت السلطات اليابانية.

وصرح كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو، ، بأن "الشحن والتفاصيل اللوجستية الأخرى يجري الانتهاء منها بعد قرار من مجلس الأمن القومي".

وقال ماتسونو إن "طائرات قوات الدفاع الذاتي ستسلم السترات الواقية من الرصاص والخوذات والمولدات والأغذية والملابس الشتوية والإمدادات الطبية".

وأوضح ماتسونو أن "اليابان بسبب مبادئها السلمية، تقدم فقط البضائع غير الفتاكة"، والشحنة المخطط لها تأتي بعد طلب من أوكرانيا".

وردًا على سؤال بشأن إحتمال حظر واردات النفط الروسية، أحجم ماتسونو عن التعليق على إتصالات بلاده مع الولايات المتحدة.

المصدر:يونيوز