النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۴۳مشاهدات
‍ پ

كييف تتهم روسيا بتضليل قادة العالم حيال الممرات الإنسانية وتطلب تثبيت وقف إطلاق النار

اتهمت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشوك، اليوم، روسيا بتضليل قادة العالم فيما يتعلق بالممرات الإنسانية. وطالبت السلطات الروسية "بتثبيت وقف إطلاق النار للتمكن من فتح الممرات الإنسانية".
رمز الخبر: ۶۳۹۵۸
تأريخ النشر: 07 March 2022

أعلنت مسؤولة أوكرانية كبيرة اليوم الاثنين أن روسيا تحاول تضليل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزعماء غربيين آخرين من خلال المطالبة بأن يكون أي ممر إنساني للخروج الآمن من أوكرانيا عبر روسيا أو روسيا البيضاء.

وقالت نائبة رئيس الوزراء إيرينا فيريشوك إن أوكرانيا تدعو روسيا للموافقة على وقف إطلاق النار اعتبارًا من صباح الاثنين للسماح بإجلاء الأوكرانيين باتجاه مدينة لفيف في غرب أوكرانيا.

وأضافت في إفادة صحفية اليوم، أن أوكرانيا تلقت الاقتراح الروسي في وقت مبكر من صباح الاثنين بعد أن أجرى ماكرون محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
سعيد يطلع على الترشحات إلى المجلس الأعلى المؤقت للقضاء: أول مقياس للاختيار هو الاستقلالية
بن سلمان يفتتح معرض الدفاع العالمي 2022 في الرياض
عقود الغاز الآجلة في أوروبا تسجل ارتفاعًا تاريخيًا وتقترب من 4000 دولار لكل 1000 متر مكعب
وزير الخارجية الجزائري يسلم رسالة من الرئيس تبون للرئيس عون
بلينكن: سنرسل 7 آلاف جندي لتعزيز الجبهة الشرقية للناتو ولا يشكك أحد في صلابة قراراتنا
زيلينسكي يتوعد بمحاسبة موسكو على هجومها ضد بلاده ويطالب بالاستغناء عن النفط والغاز الروسي
تعهد نيابي حكومي بملاحقة المتلاعبين بالأسعار وانتظام توزيع البطاقة التموينية
الخارجية: نرغب في عقد محادثات بين روسيا وأوكرانيا في أقرب وقت ممكن
صالح يشدد على ضرورة تلبية الاستحقاقات الوطنية الدستورية بتشكيل الحكومة الجديدة
السيد رئيسي: الشعب الاوكراني بات اليوم ضحية لسياسات امريكا الشريرة
إستشهاد مواطنين اثنين جراء عدوان إسرائيلي على بعض النقاط في المنطقة الجنوبية
الدفاع تعلن وقف اطلاق النار وفتح ممرات إنسانية من كييف ومدن أخرى اعتباراً من الـ 10 صباحاً
القوات المسلحة الأوكرانية تستهدف مستودعاً للنفط في لوغانسك
قارب يقل لاجئين من الروهينغا بينهم أطفال يرسو على شاطئ في بيرون
الرئاسة: لا يمكننا الاعتماد على الأسواق العالمية من أجل الأمن الغذائي
الملك عبدالله الثاني يتسلم أوراق إعتماد عدد من السفراء في عمان
وزير الخارجية الجزائري يسلم رسالة من الرئيس تبون للرئيس عون
زيلينسكي: القصف​ الروسي دمر مطار فينيتسيا بشكل كامل
تحوّلات الحركة الأمريكية في مناطق المعارضة السورية بالتزامن مع الحرب الأوكرانية الروسية
فون دير لاين وسانشيز يؤكدان ضرورة إنهاء الاعتماد على النفط والغاز والفحم الروسي
تقدير موقف: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
فصائل المقاومة تبارك عملية القدس وتؤكد أنها رد طبيعي على جرائم الاحتلال
عنصرية الغرب: استنهاض عرقي لتجييش الرأي العام الأوروبي
مقاتلون أجانب يعبرون الحدود الأوكرانية لمساندة جيش كييف في مواجهة العملية العسكرية الروسية
زيلينسكي يشكر إيلون ماسك على دعم الأوكرانيين بخدمة "ستارلينك"
طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوصلان إلى اتفاق لحل قضايا عالقة بينهما
ماذا تريد روسيا في أوكرانيا؟
حزب التجمع الوطني للاحرار يعيد إنتخاب عزيز أخنوش أميناً عاماً لولاية ثانية
بوتين يؤكد لأردوغان انفتاح موسكو للحوار مع السلطات الأوكرانية والشركاء الآخرين
إعادة السجاد لساحات المسجد الحرام وأول صلاة فجر دون تباعد بعد رفع قيود كورونا