كييف تتهم روسيا بتضليل قادة العالم حيال الممرات الإنسانية وتطلب تثبيت وقف إطلاق النار

اتهمت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشوك، اليوم، روسيا بتضليل قادة العالم فيما يتعلق بالممرات الإنسانية. وطالبت السلطات الروسية "بتثبيت وقف إطلاق النار للتمكن من فتح الممرات الإنسانية".

أعلنت مسؤولة أوكرانية كبيرة اليوم الاثنين أن روسيا تحاول تضليل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزعماء غربيين آخرين من خلال المطالبة بأن يكون أي ممر إنساني للخروج الآمن من أوكرانيا عبر روسيا أو روسيا البيضاء.

وقالت نائبة رئيس الوزراء إيرينا فيريشوك إن أوكرانيا تدعو روسيا للموافقة على وقف إطلاق النار اعتبارًا من صباح الاثنين للسماح بإجلاء الأوكرانيين باتجاه مدينة لفيف في غرب أوكرانيا.

وأضافت في إفادة صحفية اليوم، أن أوكرانيا تلقت الاقتراح الروسي في وقت مبكر من صباح الاثنين بعد أن أجرى ماكرون محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

المصدر:يونيوز