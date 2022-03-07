الاتحاد الأوروبي: خمسة ملايين شخص قد يفرون من أوكرانيا

توقع مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل نزوح ما يصل إلى خمسة ملايين أوكراني من بلادهم في حال استمرار العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.

أعلن مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أنه "من المتوقع فرار ما يصل إلى خمسة ملايين أوكراني من بلادهم إذا واصلت روسيا قصفها لأوكرانيا".

موقف بوريل جاء في تصريح للصحفيين لدى وصوله لحضور اجتماع لوزراء التنمية بالاتحاد الأوروبي في مونبلييه بفرنسا، برفقة وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، اليوم الاثنين.

وقال بوريل: "علينا أن نستعد لاستقبال نحو خمسة ملايين شخص ويجب أن نحشد كل موارد الاتحاد الأوروبي لمساعدة الدول التي ستستقبل هؤلاء الناس".

وأضاف المسؤول الاوروبي: "سنحتاج إلى المزيد من المدارس والمزيد من مراكز الاستقبال والمزيد من كل شيء".

وتعهد بوريل أيضًا بإجراء المزيد من التدقيق في إنفاق الاتحاد الأوروبي على المساعدات في الدول التي دعمت روسيا دبلوماسيا أو امتنعت عن انتقاد العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأطلقت روسيا فجر الخميس 24 شباط/فبراير عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف "حماية الأشخاص، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، على مدار ثماني سنوات في دونباس ونزع السلاح من أوكرانيا لإزالة التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا".

المصدر:يونيوز