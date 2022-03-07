الوفد الروسي يصل إلى مينسك للمشاركة بالجولة الثالثة من المفاوضات الروسية الأوكرانية

وصل الوفد الروسي قبل قليل إلى بيلاروس لحضور الجولة الثالثة من المفاوضات مع أوكرانيا، التي يتوقع عقدها عند الثالثة ظهرا بتوقيت موسكو.

توجه الوفد الروسي اليوم الاثنين إلى بيلاروس لحضور الجولة الثالثة من المفاوضات مع أوكرانيا، التي يتوقع عقدها عند الثالثة ظهرا بتوقيت موسكو.

وقال استاذ العلوم السياسية البيلاروسي، ، يوري فوسكريسنسكي، المقرب من منظمي الاجتماع، في تصريح صحفي "من المقرر أن تبدأ المحادثات في الساعة 15:00 بتوقيت موسكو، لكن الوقت قد يتغير بسبب مشاكل مع الخدمات اللوجستية للوفد الأوكراني".

ووفقا له، فإن الوفد الروسي قد سافر بالفعل إلى بيلاروس، منوها بأن المفاوضات ستجري في بيلوفيزسكايا بوششا، حيث عقدت الجولة السابقة.

وتأتي جولة المحادثات الجديدة في وقت أعلنت روسيا، اليوم الإثنين، فتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين من مناطق عدة، بينها العاصمة كييف، في وقت تتهم أوكرانيا موسكو بتضليل قادة العالم في هذا الشأن.

وتدخل اليوم الإثنين، العمليات العسكرية الروسية في اوكرانيا، يومها الثاني عشر على التوالي، التي أطلقها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فجر الخميس 24 شباط/فبراير الماضي، بهدف "حماية الأشخاص، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، على مدار ثماني سنوات في دونباس ونزع السلاح من أوكرانيا لإزالة التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا".

المصدر:يونيوز