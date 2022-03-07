توافد المواطنين الاوكرانيين الى نقاط العبور بعد إعلان موسكو فتح ممرات إنسانية

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية "تعلن القوات الروسية لغرض إنساني الامتناع عن إطلاق النار محليا اعتبارا من الساعة العاشرة (الساعة السابعة ت غ) في السابع من آذار/مارس وفتح ممرات إنسانية".
ووفقا للخرائط التي نشرتها وكالة الإعلام الروسية فإن الممر من كييف سيؤدي إلى بيلاروس، ولن يكون أمام المدنيين من خاركيف سوى ممر يؤدي إلى روسيا. وستؤدي الممرات من ماريوبول وسومي إلى مدن أوكرانية أخرى وإلى روسيا.
وقالت الوزارة إن المغادرين الى كييف سيكون بوسعهم السفر جوا إلى روسيا، مشيرة إلى أنها ستستخدم طائرات مسيرة لمراقبة عملية الإجلاء ولإثبات أن محاولات الجانب الأوكراني لخداع روسيا والعالم المتحضر بأسره غير مجدية هذه المرة".
وكان الجانبان الروسي والأوكراني قد تبادلا الاتهام بعدم وقف إطلاق النار والقصف مما أدى إلى فشل عمليتي إجلاء كانتا مقررتين من ماريوبول ومدينة فولنوفاخا المجاورة خلال اليومين الماضيين.
هذا وتتواصل لليوم الثاني عشر على التوالي، العملية العسكرية الروسية التي أطلقها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فجر الخميس 24 شباط/فبراير بهدف حماية دونباس ونزع السلاح من أوكرانيا لإزالة التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
المصدر:يونيوز