زيلينسكي: نسمع عن مساعدات انسانية ولا نراها ونحن أمة لن تنهزم ولن تنكسر ولن تسامح

وأشار الرئيس الأوكراني في كلمة له فجر الاحد - الاثنين، أن أوكرانيا أمة لن تنهزم ولن تنكسر ولن تسامح”. مؤكدا بالقول:”لن نسامح من يقصف بيوتنا ويقتل أطفالنا وسيأتي اليوم الذي يحاكم فيه الجيش الروسي”.
وأضاف زيلينسكي :”نحن نعرف من أعد لهذه الحرب ونعرف كيف سيكون الرد، كما أن جرأة المعتدي إشارة واضحة للغرب بأن العقوبات ضد روسيا ليست كافية”.
وتابع:”يجب أن يتمكن المدنيون من الخروج من الأماكن التي تشهد إطلاق نار ويجب أن يتمكن المدنيون من الخروج من مناطق القتال”.
وأكمل:”سنتمكن من بناء ما هدمه القصف الروسي المتواصل لمدننا وبيوتنا”.
وكان زيلينسكي أعلن في وقت سابق أن "القصف الروسي دمر مطار فينيتسيا بشكل كامل"، مؤكدا أن "الجيش الروسي يحضر لقصف مدينة أوديسا جنوبي البلاد".
وطالب زيلينسكي في تصريح، "بفرض حظر طيران فوق أوكرانيا والدفاع عن بلدنا".
المصدر:يونيوز