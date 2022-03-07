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الملك عبدالله الثاني يتسلم أوراق إعتماد عدد من السفراء في عمان

تسلم الملك الاردني عبدالله الثاني، اليوم الاحد، في قصر بسمان الزاهر، أوراق اعتماد كل من السفير الموريتاني غير المقيم أحمدو ادي محمد الراظي، السفير الأندونيسي آدي بادمو سارونو، السفير غير المقيم لصربيا رادوفان ستويانوفيتش، سفير بنما خوسيه أوليسيس ليسكوره، سفير إيطاليا لوتشيانو بيززوتي، السفير غير المقيم لليتوانيا أرتوراس جايليوناس، والسفير غير المقيم لرواندا فيدليس نتامباكا ميرونكو، السفير غير المقيم لمولدوفا ديمتري كرويتور.
رمز الخبر: ۶۳۹۴۸
تأريخ النشر: 07 March 2022

تسلم الملك الاردني عبدالله الثاني، اليوم الاحد، في قصر بسمان الزاهر، أوراق اعتماد كل من السفير الموريتاني غير المقيم أحمدو ادي محمد الراظي، السفير الأندونيسي آدي بادمو سارونو، السفير الصربي غير المقيم رادوفان ستويانوفيتش، سفير بنما خوسيه أوليسيس ليسكوره، سفير إيطاليا لوتشيانو بيززوتي، السفير الليتواني غير المقيم أرتوراس جايليوناس، والسفير الرواندي غير المقيم فيدليس نتامباكا ميرونكو، والسفير غير المقيم لمولدوفا ديمتري كرويتور.

ولدى وصول السفراء قصر بسمان الزاهر، عزفت الموسيقى السلام الملكي الأردني والسلام الوطني لكل من بلدانهم.

كما وحضر مراسم تقبل أوراق الاعتماد، رئيس الديوان الملكي يوسف حسن العيسوي، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي.

المصدر:يونيوز

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