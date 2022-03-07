النص الأصلي
صفحه نخست » الاجتماعیات
۵۱مشاهدات
‍ پ

تواصل تدفق اللاجئين الأوكرانيين الى الحدود البولندية وتوقعات بتجازو عددهم المليون لاجئ

أكد مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، إن أكثر من 1.5 مليون لاجئ عبروا من أوكرانيا إلى دول أخرى منذ الغزو الروسي، وإن أزمة اللاجئين في أوكرانيا هي الأسرع نمواً في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.
رمز الخبر: ۶۳۹۳۹
تأريخ النشر: 06 March 2022

وتدفق لاجئون من أوكرانيا بأعداد قياسية على بولندا، خلال الأيام الماضية، وسط توقعات بأن يتجاوز العدد الإجمالي مليون لاجئ في وقت لاحق اليوم الأحد، بالتزامن مع تواصل العملية العسكرية الروسية لليوم الحادي عشر على التوالي.

وأظهرت بيانات جديدة أن حرس الحدود البولندي أنهى دخول 129 ألف شخص عند المعابر الحدودية أمس السبت، وهو أكبر عدد في يوم واحد منذ بدء الحرب يوم 24 فبراير/شباط.

وقالت المتحدثة باسم حرس الحدود البولندي، آنا ميخالسكا: "تسجيل الدخول مبسط قدر الإمكان. المهم هو التأكد من هويات الأشخاص، والتحقق من الوثائق، ومراجعة قواعد البيانات للتحقق مما إذا كان بينهم مطلوبون. هذه العملية تستغرق بضع دقائق. تشير التوقعات إلى أن عدد من دخلوا بولندا من أوكرانيا ابتداءً من يوم 24 فبراير إلى اليوم الأحد، سيتجاوز المليون".

هذا وتتواصل لليوم الحادي عشر على التوالي، العملية العسكرية الروسية التي أطلقها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فجر الخميس 24 شباط/فبراير بهدف حماية دونباس ونزع السلاح من أوكرانيا لإزالة التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
الغريب: نحن مع محور المقاومة ومحاسبة حاكم المصرف وعلاقتنا بالاسد على أحسن ما يرام
سعيد يطلع على الترشحات إلى المجلس الأعلى المؤقت للقضاء: أول مقياس للاختيار هو الاستقلالية
بن سلمان يفتتح معرض الدفاع العالمي 2022 في الرياض
عقود الغاز الآجلة في أوروبا تسجل ارتفاعًا تاريخيًا وتقترب من 4000 دولار لكل 1000 متر مكعب
وزير الخارجية الجزائري يسلم رسالة من الرئيس تبون للرئيس عون
بلينكن: سنرسل 7 آلاف جندي لتعزيز الجبهة الشرقية للناتو ولا يشكك أحد في صلابة قراراتنا
زيلينسكي يتوعد بمحاسبة موسكو على هجومها ضد بلاده ويطالب بالاستغناء عن النفط والغاز الروسي
تعهد نيابي حكومي بملاحقة المتلاعبين بالأسعار وانتظام توزيع البطاقة التموينية
الخارجية: نرغب في عقد محادثات بين روسيا وأوكرانيا في أقرب وقت ممكن
صالح يشدد على ضرورة تلبية الاستحقاقات الوطنية الدستورية بتشكيل الحكومة الجديدة
السيد رئيسي: الشعب الاوكراني بات اليوم ضحية لسياسات امريكا الشريرة
إستشهاد مواطنين اثنين جراء عدوان إسرائيلي على بعض النقاط في المنطقة الجنوبية
الدفاع تعلن وقف اطلاق النار وفتح ممرات إنسانية من كييف ومدن أخرى اعتباراً من الـ 10 صباحاً
القوات المسلحة الأوكرانية تستهدف مستودعاً للنفط في لوغانسك
قارب يقل لاجئين من الروهينغا بينهم أطفال يرسو على شاطئ في بيرون
الملك عبدالله الثاني يتسلم أوراق إعتماد عدد من السفراء في عمان
وزير الخارجية الجزائري يسلم رسالة من الرئيس تبون للرئيس عون
زيلينسكي: القصف​ الروسي دمر مطار فينيتسيا بشكل كامل
تحوّلات الحركة الأمريكية في مناطق المعارضة السورية بالتزامن مع الحرب الأوكرانية الروسية
فون دير لاين وسانشيز يؤكدان ضرورة إنهاء الاعتماد على النفط والغاز والفحم الروسي
تقدير موقف: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
فصائل المقاومة تبارك عملية القدس وتؤكد أنها رد طبيعي على جرائم الاحتلال
عنصرية الغرب: استنهاض عرقي لتجييش الرأي العام الأوروبي
مقاتلون أجانب يعبرون الحدود الأوكرانية لمساندة جيش كييف في مواجهة العملية العسكرية الروسية
زيلينسكي يشكر إيلون ماسك على دعم الأوكرانيين بخدمة "ستارلينك"
طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوصلان إلى اتفاق لحل قضايا عالقة بينهما
ماذا تريد روسيا في أوكرانيا؟
إعادة السجاد لساحات المسجد الحرام وأول صلاة فجر دون تباعد بعد رفع قيود كورونا
الدفاع تعلن توجيه ضربة عسكرية عالية الدقة لمطار فينيتسيا العسكري غربي أوكرانيا وإعاقة عمله
حزب التجمع الوطني للاحرار يعيد إنتخاب عزيز أخنوش أميناً عاماً لولاية ثانية