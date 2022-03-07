تواصل تدفق اللاجئين الأوكرانيين الى الحدود البولندية وتوقعات بتجازو عددهم المليون لاجئ

أكد مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، إن أكثر من 1.5 مليون لاجئ عبروا من أوكرانيا إلى دول أخرى منذ الغزو الروسي، وإن أزمة اللاجئين في أوكرانيا هي الأسرع نمواً في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وتدفق لاجئون من أوكرانيا بأعداد قياسية على بولندا، خلال الأيام الماضية، وسط توقعات بأن يتجاوز العدد الإجمالي مليون لاجئ في وقت لاحق اليوم الأحد، بالتزامن مع تواصل العملية العسكرية الروسية لليوم الحادي عشر على التوالي.

وأظهرت بيانات جديدة أن حرس الحدود البولندي أنهى دخول 129 ألف شخص عند المعابر الحدودية أمس السبت، وهو أكبر عدد في يوم واحد منذ بدء الحرب يوم 24 فبراير/شباط.

وقالت المتحدثة باسم حرس الحدود البولندي، آنا ميخالسكا: "تسجيل الدخول مبسط قدر الإمكان. المهم هو التأكد من هويات الأشخاص، والتحقق من الوثائق، ومراجعة قواعد البيانات للتحقق مما إذا كان بينهم مطلوبون. هذه العملية تستغرق بضع دقائق. تشير التوقعات إلى أن عدد من دخلوا بولندا من أوكرانيا ابتداءً من يوم 24 فبراير إلى اليوم الأحد، سيتجاوز المليون".

هذا وتتواصل لليوم الحادي عشر على التوالي، العملية العسكرية الروسية التي أطلقها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فجر الخميس 24 شباط/فبراير بهدف حماية دونباس ونزع السلاح من أوكرانيا لإزالة التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.

المصدر:يونيوز