تدمير مطار فينيتسيا بالكامل والرئاسة تعلن تعرضه لقصف صاروخي روسي

دمّرت القوات الروسية مطار فينيتسيا في وسط أوكرانيا، اليوم الأحد، وفق ما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال الرئيس الأوكراني أن المطار تم تدميره بواسطه قصف صاروخي من القوات الروسية.

وأضاف زيلينسكي "لقد تبلّغت للتو بأن ضربة صاروخية استهدفت فينيتسيا. ثمانية صواريخ، لقد دُمّر المطار بالكامل".

حذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد من أن القوات الروسية تستعد لقصف أوديسا، المدينة التاريخية المطلة على البحر الأسود والتي تضم ميناء. وأعلن ذلك في خطاب عبر الفيديو.

وأضاف "لطالما قدم الروس إلى أوديسا حيث لم يشعروا إلا بالدفء والإخلاص والآن ماذا؟ قنابل ومدفعية وصواريخ ضدها؟"

وقال زيلينسكي "ستكون هذه جريمة حرب ستكون جريمة تاريخية".

هذا وتتواصل لليوم الحادي عشر على التوالي، العملية العسكرية الروسية التي أطلقها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فجر الخميس 24 شباط/فبراير بهدف حماية دونباس ونزع السلاح من أوكرانيا لإزالة التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.

المصدر:يونيوز