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إجتماع طارئ لمجلس الوزراء لمناقشة الامن الغذائي ومواجهة إرتفاع الأسعار

ترأس رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الاحد، اجتماعاً طارئاً لمناقشة الأمن الغذائي بالبلاد وإجراءات مواجهة ارتفاع الأسعار، واصدر توجيهات الى وزارات المالية والتجارة والزراعة.
رمز الخبر: ۶۳۹۳۲
تأريخ النشر: 06 March 2022

وقال مكتب الكاظمي، في بيان أن الاخير ترأس، اليوم، اجتماعاً طارئاً خصص لمناقشة الأمن الغذائي في البلاد وارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية في الأسواق، بحضور وزراء المالية، والخارجية، والتخطيط، والتجارة، والزراعة، والموارد المائية، والصناعة، والأمين العام لمجلس الوزراء، وعدد من المستشارين.

وأوضح البيان، أن الاجتماع ناقش ضمان تحقيق الأمن الغذائي وجهوزية الوزارات لتحقيق ذلك في ظل أزمة الحرب الروسية – الأوكرانية.

ووجه الكاظمي بأهمية تأمين الخزين الاستراتيجي للمواد الغذائية الأساسية، وتذليل العقبات التي تواجهها. كما وجه وزارات المالية والتجارة والزراعة باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن النقاط الأساسية التي نوقشت في الاجتماع، ووضع قضية الأمن الغذائي وتأمين الخزين الاستراتيجي على جدول أعمال المجلس الوزاري الاقتصادي ومجلس الوزراء لهذا الأسبوع، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

وناقش الاجتماع، وضع المياه في العراق، والتوجيه بتأمين الحصص المائية المطلوبة لزراعة المحاصيل الزراعية ولاسيما الأساسية منها.

المصدر:يونيوز

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