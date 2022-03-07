مستشار المجلس السياسي: اليمنيون قادرون على تأديب المعتدين والمشروع الأمريكي يتلاشى

أكد مستشار رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد مفتاح أن "الوضع بعد سبع سنوات من العدوان على اليمن جعل اليمن على قدم ثابتة وقوية، وصارت المبادرة في يد اليمنيين الذين باتوا قادرين على الهجوم وتأديب المعتدين".

وقال مفتاح في مقابلة مع وكالة يونيوز للأخبار إن "الشعب اليمني يعيش ضائقة اقتصادية كبيرة بسبب الحصار المطبق على كل شيء، ونقل البنك المركزي، وطبع عملة مزيفة، وهناك حرب اقتصادية مكتملة على اليمن، مما أدى إلى معاناة كبيرة.

أضاف: "على الرغم من كل هذا، الا أن هناك استقرار معيشي، ولم يحدث الانهيار الكامل، وهذا حافز للشعب اليمني للانطلاق الى الجبهات لمواجهة المعتدين".

وأشار مفتاح إلى أن" الأمريكيين وشركائهم البريطانيين والصهاينة يشعرون بفشل مشروعهم في اليمن، لذلك يكثفون تحركاتهم لمحاولة انقاذ مشروعهم في الهيمنة الفاشلة، ومحاولة ايجاد ثغرات جديدة، وانقسامات مجتمعية، واستقطاب مرتزقة جدد في محاولة للابقاء على المشروع اوزخمه".

وأكد أن "المشروع الأمريكي يتلاشى في جنوب اليمن، حيث خرجت مسيرات وفعاليات متعددة في تلك المحافظات ضد التحالف والشرعية" .

* مستشار المجلس السياسي الأعلى: الارهابيون آداة أمريكية والامريكيين فشلوا عسكريا

أكد مستشار المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد مفتاح أن " الأمريكيين يحركون ملف القاعدة وداعش في العمل الميداني باليمن في عدة محافظات لأنهم يعتبرونه أسرع الملفات لارباك الوضع وابقاء المشروع الأمريكي منتعش بالمنطقة".

وفي مقابلة مع وكالة يونيوز للاخبار، قال مفتاح أن "التنظيمات الارهابية هي أداة من أدوات امريكا، وفزاعة للتدخل والتواجد".

ولفت الى أن "الأمريكيين كان لديهم معسكرات لدعم القاعدة في البيضاء وغيرها لكن تم القضاء عليها وتفكيك هذه الشبكات وقتل عدد منهم وأسر آخرين" .

وأوضح مفتاح أن" القاعدة هي القوة الأولى التي تحارب الجيش واللجان الشعبية في مأرب، وأنهم يسعون لتفكيك المجتمع، وذريعة للتواجد الأمريكي بحجة مكافحة الارهاب" .

ونوه إلى أن" الأمريكيين فشلوا عسكريا في اليمن، ولهذا لجأوا لتشديد الحصار الاقتصادي، حيث يتجهون الى انهاك اليمن في هذا الجانب" .

وحول قرار مجلس الأمن الأخير بتوسيع حظر الأسلحة على اليمن، قال مفتاح " القرار محاولة لخداع العالم، فهم يمنعون دخول سفن النفط والغذاء إلى اليمن تحت مبرر منع الأسلحة".

ولفت قائلا: "اليمن غير قادر على استيراد الأسلحة لأن الموانىء محاصرة وكذلك المنافذ البرية والبحرية والجوية"، مؤكدا أن القرار منعدم، وأن الأمريكيين يتحدثون عن قرار لا وجود له وهو تصدير الأسلحة الى اليمن التي لا أحد يصدر اليها الاسلحة" .