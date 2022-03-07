الصليب الأحمر: محاولة إجلاء حوالي 200 ألف شخص من الممر الإنساني في ماريوبول باءت بالفشل

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر المحاولة الثانية لإجلاء حوالي 200 ألف شخص من الممر الإنساني في ماريوبول في جنوب شرقي أوكرانيا، باءت بالفشل.

وقالت اللجنة، في بيان لها اليوم الأحد، أنه، "وسط مشاهد مدمرة من المعاناة الإنسانية في ماريوبول، توقفت اليوم محاولة ثانية لبدء إجلاء ما يقرب من 200 ألف شخص من المدينة. وتؤكد المحاولات الفاشلة أمس واليوم على عدم وجود اتفاق فعال بين أطراف الصراع".

وأضافت اللجنة "نحتاج إلى ضمانات أمنية مُرضية لكي تنفذ (محاولة الإجلاء). واليوم، بدأت فرقنا في فتح طريق الإخلاء من ماريوبول قبل استئناف الأعمال العدائية."

وتابع البيان: "فرقنا مستمرة في تواجدها بماريوبول وهي على استعداد للمساعدة في تسهيل المزيد من المحاولات إذا توصل الطرفان إلى اتفاق مفصل، والذي على الأطراف وحدها أن تنفذه وتحترمه".

المصدر:يونيوز