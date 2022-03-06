النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۳۶مشاهدات
‍ پ

حزب التجمع الوطني للاحرار يعيد إنتخاب عزيز أخنوش أميناً عاماً لولاية ثانية

جدد حزب "التجمع الوطني للأحرار" في المغرب، انتخاب عزيز أخنوش أمينا عاما للحزب لولاية ثانية مدتها 4 سنوات.
رمز الخبر: ۶۳۹۲۷
تأريخ النشر: 06 March 2022

وأعلن رشيد الطالبي العلمي، رئيس المؤتمر، أمس أن أخنوش الذي ترشح وحيداً لمنصب رئيس الحزب حصل على 2548 من أصل 2549 مصوتاً، مشيراً إلى أن شخصاً واحداً فقط هو الذي اعتبر صوته ملغى.

وكان المؤتمر الوطني للحزب قد افتتح مساء أول من أمس تحت شعار «مسار التنمية»، بصيغتين حضورية وعن بعد، عبر منصة رئيسية بالرباط حضرتها قيادة الحزب، و12 منصة جهوية، إضافة إلى منصتين من خارج المغرب وذلك في سياق التدابير لمواجهة (كوفيد - 19).

وقال أخنوش، في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر إن "هذا الأخير انعقد في سياق مختلف، حيث يوجد الحزب في موقع رئاسة الحكومة وقيادة الأغلبية، بعد أن تصدر نتائج الاستحقاقات الانتخابية التي عرفتها البلاد في السنة الماضية، مبرزاً أن مهمة الحزب "تنزيل الالتزامات على أرض الواقع، لأن هذا هو أساس تعاقدنا مع المغاربة"، وموضحاً أن الحزب "يعتبر اليوم قوياً بأكثر من مليونين و100 ألف صوت منحنا إياه المغاربة... وهذا العدد من الأصوات لم يحصل عليه أي حزب سياسي من قبل»، في إشارة إلى الأصوات التي حصل عليها الحزب في اقتراع 8 سبتمبر (أيلول) الماضي.

وأضاف أخنوش موضحاً: "نحن اليوم أول قوة سياسية في المغرب بفضل الثقة التي منحنا إياها المصوتون". كما توقف أخنوش عند الظرفية الوبائية والجيو - استراتيجية المضطربة، والوضعية المناخية المتسمة بنقص الأمطار، معتبراً أن المرحلة «جد دقيقة». وقال بهذا الخصوص إن أسعار المواد المستوردة "ارتفعت لأن الدول تريد الرجوع بسرعة للانتعاش الاقتصادي، وهناك أيضاً مضاربة كبيرة في الأسواق العالمية. هذا بالإضافة لتداعيات الأزمة الأوكرانية على الاقتصاد الدولي".

وتولى أخنوش رئاسة حزب التجمع الوطني للأحرار لأول مرة، خلال المؤتمر الاستثنائي للحزب عام 2016 بعد استقالة صلاح الدين مزوار من رئاسة الحزب، إثر النتائج السلبية التي حصل عليها في اقتراع 2016. وحصل أخنوش حينها على أغلبية ساحقة بـ1707 أصوات. وتم تأكيد انتخاب أخنوش في مؤتمر عادي في مايو (أيار) 2017.

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
حزب التجمع الوطني للاحرار يعيد إنتخاب عزيز أخنوش أميناً عاماً لولاية ثانية
بوتين يؤكد لأردوغان انفتاح موسكو للحوار مع السلطات الأوكرانية والشركاء الآخرين
زيلينسكي: ال​قصف​ الروسي دمر مطار فينيتسيا بشكل كامل
الجهاد الإسلامي: إيران من أشد الداعمين والأوفياء للقضية الفلسطينية
وزير خارجية الجزائر يسلّم الملك عبدالله رسالة من الرئيس تبون ونقاش حول قضايا إقليمية ودولية
البابا فرنسيس: ما يجري في أوكرانيا ليس عملية عسكرية بل هي حرب تخلف الموت والدمار والمآسي
الخارجية الأمريكية: حرب روسيا على أوكرانيا غير المبررة تسببت بأزمة في المنطقة
بينيت يتحدث مع زيلينسكي للمرة الثالثة في أقل من 24 ساعة
حماس تبارك عبر يونيوز عملية الطعن البطولية في القدس وتؤكد أن المقاومة هي خيار الشعب
الدفاع الروسية تنشر مشاهد لضبطها معدات عسكرية تابعة للناتو في مقاطعة خاركيف
افتتاح الدورة الخامسة للمجلس الوطني الثالث عشر لنواب الشعب الصيني في بكين
بن غفير يواصل نصب خيمته بحي الشيخ جراح ويشهر سلاحه بوجه الأهالي مهددا بإطلاق النار
بيونغ يانغ تعلن إجراء تجربة على قمر صناعي للاستطلاع
بوتين يوجه الحكومة بصياغة قائمة بالدول التي "تتخذ خطوات غير ودية" تجاه روسيا
الدفاع تعلن عن تدمير 2203 أهداف عسكرية منذ بدء العملية الخاصة في أوكرانيا
رئيسي يؤكد على ضرورة تفعيل العلاقات التجارية بين المحافظات الحدودية مع دول الجوار
متحدث الحكومة الايرانية: جريمة بيشاور دليل على مزاعم الغرب الفارغة حول حقوق الانسان
اوليانوف: مفاوضات فيينا انتهت عمليا والقضايا المتبقية يمكن حلها في غضون يوم او يومين
خطيب جمعة طهران: مغامرات أمريكية وراء كواليس الأزمة الاوکرانیة
المرجع الديني نوري همداني: جريمة بيشاور كشفت عن وجه المستكبرين وصنائعهم
مسؤول يؤكد على اعادة قدرة انتاج النفط من الحقول المشتركة مع العراق لما قبل الحظر
بالصورة: إنتاج وتكاثر أسماك الزينة في مدينة بروجرد
أسعار النفط تلامس 120 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ 10 سنوات
العميد فدوي: المعتدون يتلقون الهزائم في اليمن يومياً
رئيس الجمهورية: دول الجوار تاتي في الأولوية بدبلوماسيتنا الخارجية
حضور ایران في المحادثات الثنائية مع السعودية نابع عن استراتيجية التعاون مع دول الجوار
مدير عام الوكالة الذرية يصل الى طهران
فون دير لاين وسانشيز يؤكدان ضرورة إنهاء الاعتماد على النفط والغاز والفحم الروسي
تحوّلات الحركة الأمريكية في مناطق المعارضة السورية بالتزامن مع الحرب الأوكرانية الروسية
تقدير موقف: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا