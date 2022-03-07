زيلينسكي: القصف​ الروسي دمر مطار فينيتسيا بشكل كامل

أعلن الرئيس الأوكراني ​فلاديمير زيلينسكي​، أن "القصف​ الروسي دمر مطار فينيتسيا بشكل كامل"، مؤكدا أن "​الجيش الروسي​ يحضر لقصف مدينة أوديسا جنوبي ​البلاد​".

وطالب زيلينسكي في تصريح، اليوم الاحد، "بفرض حظر طيران فوق أوكرانيا والدفاع عن بلدنا".

أضاف: "نطالب بإعطائنا طائرات مقاتلة كي نتمكن من الدفاع عن أوكرانيا".

وكان زيلينسكي أجرى في وقت سابق اليوم، محادثة عبر الإنترنت بالصوت والصورة، مع رئيس شركة سبيس إكس، الملياردير الأمريكي إيلون ماسك.

وخلال المحادثة، حرص زيلينسكي على توجيه دعوة للملياردير الأمريكي بزيارة بلاده عقب انتهاء الحرب، مقدمًا له الشكر لدعمه أوكرانيا بخدمة "ستارلينك" للإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية.

هذا وتتواصل لليوم الحادي عشر على التوالي، العملية العسكرية الروسية التي أطلقها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فجر الخميس 24 شباط/فبراير بهدف حماية دونباس ونزع السلاح من أوكرانيا لإزالة التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.

المصدر:يونيوز