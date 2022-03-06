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الخارجية الأمريكية: حرب روسيا على أوكرانيا غير المبررة تسببت بأزمة في المنطقة

أكد وزير الخارجية الأمريكي، انتوني بلينكن، اليوم الأحد، أن "حرب روسيا على أوكرانيا غير المبررة تسببت بأزمة في المنطقة".
رمز الخبر: ۶۳۹۲۱
تأريخ النشر: 06 March 2022

وقال بلينكن، في مؤتمر صحفي عقده مع رئيسة مولدوفا مايا ساندو، إن الولايات المتحدة ستواصل جهود الوساطة لإنهاء أزمة أوكرانيا رغم أن فرص النجاح ليست كبيرة.

وتابع وزير الخارجية الأمريكي بالقول إن "هناك تداعيات كبيرة جراء حرب روسيا في أوكرانيا"، معتبرا أن "موسكو بهذه الخطوة تكون قد انتهكت القانون الدولي.

وأشار إلى أن واشنطن تدرس اتفاقا لتزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة من بولندا، وأن "الولايات المتحدة تعمل على مساعدة مولدوفا في مجال الطاقة حيث أن أمن الطاقة أمر مهم للحفاظ على سيادتها".

ومن جانبها، اعربت رئيسة مولدوفا، عن "أملها في أن تتوقف الحرب في أوكرانيا في أسرع وقت ممكن"، مشددة على "إدانتها الهجوم على كييف".

وقالت ساندو إن "بلادها تدعو للحوار سبيلا للسلام"، مؤكدة أنها "ستعمل على تقديم المساعدة للاجئين القادمين من أوكرانيا".

وأضافت أن "الحرب في أوكرانيا عملت على تعطيل مشاريعنا"، مطالبة "بمساعدة دولية طارئة لتوفير الدعم للاجئين القادمين من أوكرانيا.

كما أشادت رئيسة مولدوفا بالدعم الذي قدمته الولايات المتحدة والذي يقدر بـ 1,7 مليار دولار.

وكان قد دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أمس السبت، أعضاء الكونغرس الأمريكي، لتسهيل توريد طائرات عسكرية لبلاده.

ووفقا لمصادر صحيفة، تدرس الولايات المتحدة الخيار الذي ستزود فيه بولندا كييف بعدد معين من طائرات ( “ميغ-29” و “سو-25”) وتنقل الولايات المتحدة مقاتلات من إنتاجها إلى وارسو. كما وتشير الصحيفة إلى أن الصفقة المقترحة قيد المناقشة بين الولايات المتحدة وشركائها في الناتو.

المصدر:يونيوز

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