حماس تبارك عبر يونيوز عملية الطعن البطولية في القدس وتؤكد أن المقاومة هي خيار الشعب

بارك المتحدث باسم حركة حماس في مدينة القدس محمد حمادة، عملية الطعن البطولية التي أقدم عليها شاب فلسطيني صباح اليوم وأدت إلى استشهاده.

وفي تصريح لوكالة يونيوز للأخبار، قال حمادة إن هذه العملية البطولية تؤكد أن خيار الشعب الفلسطيني هو المقاومة في وجه ما يتعرض له من اعتداءات الاحتلال والمستوطنين.

وأضاف أن عمليات الطعن المتواصلة هي رسالة للعدو بأن أي عدوان على أهلنا سوف نرد عليه بهذه الطريقة.

واستُشهد شاب فلسطيني، صباح اليوم الأحد، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليه في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.