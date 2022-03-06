افتتاح الدورة الخامسة للمجلس الوطني الثالث عشر لنواب الشعب الصيني في بكين

افتتحت الدورة الخامسة للمجلس الوطني الثالث عشر لنواب الشعب الصيني أمس السبت في قاعة الشعب الكبرى ببكين.

وحضر الجلسة الافتتاحية 2790 نائبا، كما حضرها شي جين بينغ وغيره من قادة الحزب والدولة في منصة الرئاسة.

وأشرف على افتتاح الدورة لي تشان شو، الرئيس الدائم لهيئة الرئاسة للدورة والرئيس التنفيذي لها.

ووفقا لجدول أعمال الدورة، قدم رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ تقريرا عن أعمال الحكومة، أشار فيه إلى أن العام الماضي قد حمل أهمية كبرى لتاريخ الحزب والدولة، حيث قال إنه في مواجهة الأوضاع المعقدة والخطيرة داخل البلاد وخارجها والتحديات العديدة، خططت الصين على نحو شامل لمكافحة جائحة كوفيد-19 وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأنجزت الأهداف والمهمات التنموية الرئيسية السنوية بشكل جيد نسبيا، وحققت بداية جيدة لتنفيذ الخطة الخمسية الرابعة عشرة، وأحرزت منجزات مهمة جديدة في التنمية.

وأوضح لي المتطلبات العامة وتوجه السياسات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الجاري، كما سلط الضوء على الأهداف الرئيسية المتوقع تحقيقها لتنمية البلاد لهذا العام.

المصدر:يونيوز