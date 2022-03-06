النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۳۹مشاهدات
‍ پ

افتتاح الدورة الخامسة للمجلس الوطني الثالث عشر لنواب الشعب الصيني في بكين

افتتحت الدورة الخامسة للمجلس الوطني الثالث عشر لنواب الشعب الصيني أمس السبت في قاعة الشعب الكبرى ببكين.
رمز الخبر: ۶۳۹۱۷
تأريخ النشر: 06 March 2022

وحضر الجلسة الافتتاحية 2790 نائبا، كما حضرها شي جين بينغ وغيره من قادة الحزب والدولة في منصة الرئاسة.

وأشرف على افتتاح الدورة لي تشان شو، الرئيس الدائم لهيئة الرئاسة للدورة والرئيس التنفيذي لها.

ووفقا لجدول أعمال الدورة، قدم رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ تقريرا عن أعمال الحكومة، أشار فيه إلى أن العام الماضي قد حمل أهمية كبرى لتاريخ الحزب والدولة، حيث قال إنه في مواجهة الأوضاع المعقدة والخطيرة داخل البلاد وخارجها والتحديات العديدة، خططت الصين على نحو شامل لمكافحة جائحة كوفيد-19 وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأنجزت الأهداف والمهمات التنموية الرئيسية السنوية بشكل جيد نسبيا، وحققت بداية جيدة لتنفيذ الخطة الخمسية الرابعة عشرة، وأحرزت منجزات مهمة جديدة في التنمية.

وأوضح لي المتطلبات العامة وتوجه السياسات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الجاري، كما سلط الضوء على الأهداف الرئيسية المتوقع تحقيقها لتنمية البلاد لهذا العام.

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
حزب التجمع الوطني للاحرار يعيد إنتخاب عزيز أخنوش أميناً عاماً لولاية ثانية
بوتين يؤكد لأردوغان انفتاح موسكو للحوار مع السلطات الأوكرانية والشركاء الآخرين
زيلينسكي: ال​قصف​ الروسي دمر مطار فينيتسيا بشكل كامل
الجهاد الإسلامي: إيران من أشد الداعمين والأوفياء للقضية الفلسطينية
وزير خارجية الجزائر يسلّم الملك عبدالله رسالة من الرئيس تبون ونقاش حول قضايا إقليمية ودولية
البابا فرنسيس: ما يجري في أوكرانيا ليس عملية عسكرية بل هي حرب تخلف الموت والدمار والمآسي
الخارجية الأمريكية: حرب روسيا على أوكرانيا غير المبررة تسببت بأزمة في المنطقة
بينيت يتحدث مع زيلينسكي للمرة الثالثة في أقل من 24 ساعة
حماس تبارك عبر يونيوز عملية الطعن البطولية في القدس وتؤكد أن المقاومة هي خيار الشعب
الدفاع الروسية تنشر مشاهد لضبطها معدات عسكرية تابعة للناتو في مقاطعة خاركيف
افتتاح الدورة الخامسة للمجلس الوطني الثالث عشر لنواب الشعب الصيني في بكين
بن غفير يواصل نصب خيمته بحي الشيخ جراح ويشهر سلاحه بوجه الأهالي مهددا بإطلاق النار
بيونغ يانغ تعلن إجراء تجربة على قمر صناعي للاستطلاع
بوتين يوجه الحكومة بصياغة قائمة بالدول التي "تتخذ خطوات غير ودية" تجاه روسيا
الدفاع تعلن عن تدمير 2203 أهداف عسكرية منذ بدء العملية الخاصة في أوكرانيا
رئيسي يؤكد على ضرورة تفعيل العلاقات التجارية بين المحافظات الحدودية مع دول الجوار
متحدث الحكومة الايرانية: جريمة بيشاور دليل على مزاعم الغرب الفارغة حول حقوق الانسان
اوليانوف: مفاوضات فيينا انتهت عمليا والقضايا المتبقية يمكن حلها في غضون يوم او يومين
خطيب جمعة طهران: مغامرات أمريكية وراء كواليس الأزمة الاوکرانیة
المرجع الديني نوري همداني: جريمة بيشاور كشفت عن وجه المستكبرين وصنائعهم
مسؤول يؤكد على اعادة قدرة انتاج النفط من الحقول المشتركة مع العراق لما قبل الحظر
بالصورة: إنتاج وتكاثر أسماك الزينة في مدينة بروجرد
أسعار النفط تلامس 120 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ 10 سنوات
العميد فدوي: المعتدون يتلقون الهزائم في اليمن يومياً
رئيس الجمهورية: دول الجوار تاتي في الأولوية بدبلوماسيتنا الخارجية
حضور ایران في المحادثات الثنائية مع السعودية نابع عن استراتيجية التعاون مع دول الجوار
مدير عام الوكالة الذرية يصل الى طهران
فون دير لاين وسانشيز يؤكدان ضرورة إنهاء الاعتماد على النفط والغاز والفحم الروسي
تحوّلات الحركة الأمريكية في مناطق المعارضة السورية بالتزامن مع الحرب الأوكرانية الروسية
تقدير موقف: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا