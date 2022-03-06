بيونغ يانغ تعلن إجراء تجربة على قمر صناعي للاستطلاع

أعلنت كوريا الشمالية، اليوم الأحد، أنها أجرت تجربة جديدة لتطوير قمر صناعي لأغراض الاستطلاع.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية إن الاختبار أجري أمس السبت قبل أيام قليلة من الانتخابات الرئاسية في الجارة كوريا الجنوبية.

وأضافت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية الأحد أن "الهيئة الوطنية لتطوير الفضاء الجوي في جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية (الاسم الرسمي لكوريا الشمالية)، وأكاديمية علوم الدفاع، أجرتا السبت اختباراً مهماً آخَر، بهدف تطوير قمر صناعي للاستطلاع".

وكان الجيش الكوري الجنوبي قد قال إنه يعتقد أن المقذوف الذي أطلقته كوريا الشمالية السبت، عبارة عن "صاروخ باليستي".

وأجرت بيونغ يانغ سبع تجارب على أسلحة في يناير/كانون الثاني، بينها أقوى صاروخ لها منذ 2017، قبل تعليق التجارب خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين.

في 28 فبراير/شباط، أعلنت كوريا الشمالية أنها أجرت تجربة "بالغة الأهمية" لتطوير قمر صناعي لأغراض الاستطلاع، فيما قالت سيول من جانبها إن التجربة كانت متعلقة بصاروخ باليستي.

يأتي ذلك قبل أيام من الانتخابات الرئاسية في كوريا الجنوبية. ويرى محللون في ذلك تعبيراً عن استياء بيونغ يانغ من الرئيس المنتهية ولايته مون جاي-إن.

المصدر:يونيوز