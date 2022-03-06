مصدر في فريق التفاوض: التصريحات المنسوبة والمنشورة من قبل "رويترز" مزيفة

إنه لم يعلق أي مسؤول من طهران أو من فيينا على تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافرورف، وأن التصريحات المنسوبة والمنشورة من قبل وكالة "رويترز" مزيفة وغير صحيحة.

قال مصدر في فريق التفاوض: إنه لم يعلق أي مسؤول من طهران أو من فيينا على تصريحات وزير الخارجية الروسي، وأن التصريحات المنسوبة والمنشورة من قبل وكالة "رويترز" مزيفة وغيرصحيحة.

وقال مصدر في فريق التفاوض لتسنيم: إنه لم يعلق أي مسؤول من طهران أو من فيينا على تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافرورف، وأن التصريحات المنسوبة والمنشورة من قبل وكالة "رويترز" مزيفة وغير صحيحة.

ونقلت وكالة "رويترز" البريطانية اليوم عن مسؤول إيراني لم تكشف اسمه قوله: ان مطلب روسيا بشأن الحصول على ضمان خطي، من ان العقوبات المفروضة على موسكو لن تؤثر سلبا على تعاونها مع طهران، لا يخدم المفاوضات بين طهران والقوى العالمية بهدف احياء الاتفاق النووي (2015).