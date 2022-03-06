وزير الخارجية يؤكد على ضرورة التوجه المستقل والحيادي للوكالة الدولية

التقى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ، الذي يزور طهران لإجراء محادثات مع مسؤولي منظمة الطاقة الذرية الايرانية، التقى بعد ظهر اليوم السبت بوزير خارجية الجمهورية الإسلامية الايرانية.

ویذکر ان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي الذي يزور طهران بعد ظهر اليوم السبت بوزيرخارجية الجمهورية الإسلامية الايرانية حسين امير عبداللهيان.

وشدد وزير الخارجية خلال اللقاء على ضرورة التوجه المستقل والمهني والحيادي للوكالة الدولية للطاقة الذرية ، مؤكدا على أهمية تعزيز علاقات الوكالة وتعاونها مع الجمهورية الإسلامية الايرانية في مجالات تتجاوز مواضيع الرقابة والتفتيش ، بما في ذلك دعم الصناعة النووية السلمية الايرانية.

كما أعرب أمير عبد اللهيان عن أمله في أن تمهد المفاوضات والتفاهمات التي تم التوصل إليها بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الطاقة الذرية الطريق لمزيد من تنفيذ الاتفاقات.

وفي اللقاء أشار وزير خارجيتنا إلى دور الكيان الصهيوني في اثارة الخلافات وخلق الأزمات محذرا من استغلال الكيان الصهيوني لآليات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، معربا عن أمله في تعزيز الثقة المتبادلة والتعاون بين الجانبين خلال زيارة مدير عام الوكالة.

من جانبه أكد رافائيل غروسي على النهج التقني والمهني للوكالة الدولية مشددا على تعزيز العلاقات والتعاون وإيجاد حلول إبداعية.

كما اعرب عن استعداد الوكالة لدعم المشاريع المشتركة في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية واصفا زيارته لايران بأنها مؤشر على عزم الحوار والفهم المتبادل وحل القضايا وتعزيز التعاون مع الجمهورية الإسلامية الايرانية.

ووصف الجانبان خلال اللقاء عملية التعاون بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الطاقة الذرية بأنها إيجابية وناجحة.