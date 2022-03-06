النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۲مشاهدات
‍ پ

وزير الخارجية يؤكد على ضرورة التوجه المستقل والحيادي للوكالة الدولية

ووصف الجانبان خلال اللقاء عملية التعاون بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الطاقة الذرية بأنها إيجابية وناجحة.
رمز الخبر: ۶۳۹۱۱
تأريخ النشر: 06 March 2022

التقى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ، الذي يزور طهران لإجراء محادثات مع مسؤولي منظمة الطاقة الذرية الايرانية، التقى بعد ظهر اليوم السبت بوزير خارجية الجمهورية الإسلامية الايرانية.

ویذکر ان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي الذي يزور طهران بعد ظهر اليوم السبت بوزيرخارجية الجمهورية الإسلامية الايرانية حسين امير عبداللهيان.

وشدد وزير الخارجية خلال اللقاء على ضرورة التوجه المستقل والمهني والحيادي للوكالة الدولية للطاقة الذرية ، مؤكدا على أهمية تعزيز علاقات الوكالة وتعاونها مع الجمهورية الإسلامية الايرانية في مجالات تتجاوز مواضيع الرقابة والتفتيش ، بما في ذلك دعم الصناعة النووية السلمية الايرانية.

كما أعرب أمير عبد اللهيان عن أمله في أن تمهد المفاوضات والتفاهمات التي تم التوصل إليها بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الطاقة الذرية الطريق لمزيد من تنفيذ الاتفاقات.

وفي اللقاء أشار وزير خارجيتنا إلى دور الكيان الصهيوني في اثارة الخلافات وخلق الأزمات محذرا من استغلال الكيان الصهيوني لآليات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، معربا عن أمله في تعزيز الثقة المتبادلة والتعاون بين الجانبين خلال زيارة مدير عام الوكالة.

من جانبه أكد رافائيل غروسي على النهج التقني والمهني للوكالة الدولية مشددا على تعزيز العلاقات والتعاون وإيجاد حلول إبداعية.

كما اعرب عن استعداد الوكالة لدعم المشاريع المشتركة في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية واصفا زيارته لايران بأنها مؤشر على عزم الحوار والفهم المتبادل وحل القضايا وتعزيز التعاون مع الجمهورية الإسلامية الايرانية.

ووصف الجانبان خلال اللقاء عملية التعاون بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الطاقة الذرية بأنها إيجابية وناجحة.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
حزب التجمع الوطني للاحرار يعيد إنتخاب عزيز أخنوش أميناً عاماً لولاية ثانية
بوتين يؤكد لأردوغان انفتاح موسكو للحوار مع السلطات الأوكرانية والشركاء الآخرين
زيلينسكي: ال​قصف​ الروسي دمر مطار فينيتسيا بشكل كامل
الجهاد الإسلامي: إيران من أشد الداعمين والأوفياء للقضية الفلسطينية
وزير خارجية الجزائر يسلّم الملك عبدالله رسالة من الرئيس تبون ونقاش حول قضايا إقليمية ودولية
البابا فرنسيس: ما يجري في أوكرانيا ليس عملية عسكرية بل هي حرب تخلف الموت والدمار والمآسي
الخارجية الأمريكية: حرب روسيا على أوكرانيا غير المبررة تسببت بأزمة في المنطقة
بينيت يتحدث مع زيلينسكي للمرة الثالثة في أقل من 24 ساعة
حماس تبارك عبر يونيوز عملية الطعن البطولية في القدس وتؤكد أن المقاومة هي خيار الشعب
الدفاع الروسية تنشر مشاهد لضبطها معدات عسكرية تابعة للناتو في مقاطعة خاركيف
افتتاح الدورة الخامسة للمجلس الوطني الثالث عشر لنواب الشعب الصيني في بكين
بن غفير يواصل نصب خيمته بحي الشيخ جراح ويشهر سلاحه بوجه الأهالي مهددا بإطلاق النار
بيونغ يانغ تعلن إجراء تجربة على قمر صناعي للاستطلاع
بوتين يوجه الحكومة بصياغة قائمة بالدول التي "تتخذ خطوات غير ودية" تجاه روسيا
الدفاع تعلن عن تدمير 2203 أهداف عسكرية منذ بدء العملية الخاصة في أوكرانيا
رئيسي يؤكد على ضرورة تفعيل العلاقات التجارية بين المحافظات الحدودية مع دول الجوار
متحدث الحكومة الايرانية: جريمة بيشاور دليل على مزاعم الغرب الفارغة حول حقوق الانسان
اوليانوف: مفاوضات فيينا انتهت عمليا والقضايا المتبقية يمكن حلها في غضون يوم او يومين
خطيب جمعة طهران: مغامرات أمريكية وراء كواليس الأزمة الاوکرانیة
المرجع الديني نوري همداني: جريمة بيشاور كشفت عن وجه المستكبرين وصنائعهم
مسؤول يؤكد على اعادة قدرة انتاج النفط من الحقول المشتركة مع العراق لما قبل الحظر
بالصورة: إنتاج وتكاثر أسماك الزينة في مدينة بروجرد
أسعار النفط تلامس 120 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ 10 سنوات
العميد فدوي: المعتدون يتلقون الهزائم في اليمن يومياً
رئيس الجمهورية: دول الجوار تاتي في الأولوية بدبلوماسيتنا الخارجية
حضور ایران في المحادثات الثنائية مع السعودية نابع عن استراتيجية التعاون مع دول الجوار
مدير عام الوكالة الذرية يصل الى طهران
فون دير لاين وسانشيز يؤكدان ضرورة إنهاء الاعتماد على النفط والغاز والفحم الروسي
تحوّلات الحركة الأمريكية في مناطق المعارضة السورية بالتزامن مع الحرب الأوكرانية الروسية
تقدير موقف: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا