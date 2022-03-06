التعاون بين الوكالة الدولية ومنظمة الطاقة الذرية الايرانية يتسارع ويتعزز

يرفع المدير العام استنتاجاته قبل عقد اجتماع مجلس الحكام في (يونيو 2022) بعد تنفيذ الأنشطة الواردة في الفقرات من 1 إلى 3 أعلاه وتبعا لتقييمات الوكالة.

اصدر رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم السبت بيانا مشتركا بينهما اتفقا فيه على تسريع وتعزيز التعاون بينهما.

واتفق رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية علي بنود البيان المشترك التالي بهدف تسريع الخطوات لتحقيق المزيد من الشفافية حول القضايا المثارة في الوثيقة GOV / 2021/52 المؤرخة في 17 نوفمبر 2021 .

وتوصل الجانبان الي اتفاق على تسريع وتعزيز التعاون بينهما من اجل مواصلة التعاون والحوار بينهما لتطبيق بنود البيان المشترك المؤرخ 26 اغسطس 2020 .

وفي هذا الصدد اتفق الطرفان على ما يلي:

1- ان تقدم المنظمة حتي حلول 20 مارس 2022 ايضاحات خطية تتعلق باسئلة الوكالة بشأن القضايا المتعلقة بالأماكن الثلاثة والتي لم تلقى بعد معالجة من الجانب الايراني مدعومة بالوثائق ذات الصلة.

2- خلال أسبوعين من تلقي التوضيحات الخطية من المنظمة الايرانية للطاقة الذرية والمدعومة بالوثائق ذات الصلة ، يجب على الوكالة مراجعتها وتقديم أي سؤال بخصوصها إلى المنظمة.

3- في غضون أسبوع واحد من تقديم المعلومات الي المنظمة الايرانية للطاقة الذرية من قبل الوكالة بخصوص اي سؤال آخر حول تلك المعلومات ،تعقد الوكالة والمنظمة اجتماعا في طهران لدراسة الأسئلة وستعقد اجتماعات منفصلة لكل موقع.

4- يرفع المدير العام استنتاجاته قبل عقد اجتماع مجلس الحكام في (يونيو 2022) بعد تنفيذ الأنشطة الواردة في الفقرات من 1 إلى 3 أعلاه وتبعا لتقييمات الوكالة.