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زيلينسكي يشكر إيلون ماسك على دعم الأوكرانيين بخدمة "ستارلينك"

أجرى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، محادثة عبر الإنترنت بالصوت والصورة، مع رئيس شركة سبيس إكس، الملياردير الأمريكي إيلون ماسك.
رمز الخبر: ۶۳۹۰۷
تأريخ النشر: 06 March 2022

وخلال المحادثة، حرص زيلينسكي على توجيه دعوة للملياردير الأمريكي بزيارة بلاده عقب انتهاء الحرب، مقدمًا له الشكر لدعمه أوكرانيا بخدمة "ستارلينك" للإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية.

وقال زيلنيسكي عبر تويتر، "الأسبوع المقبل سوف نتسلم حزمة من أنظمة ستارلينك للمدن المدمرة"، معربًا عن شكره لماسك على"دعم أوكرانيا بالكلمات والأفعال".

وتابع الرئيس الأوكراني، أنه خلال محادثة مع "ماسك" ناقش الرجلان أيضًا "المشاريع الفضائية الممكنة، ولكن سأتحدث عن ذلك بعد الحرب".

وستساعد أقمار ستارلينك، التي بنتها شركة سبيس إكس المملوكة لماسك، الأوكرانيين على الوصول إلى خدمة الإنترنت إذا فشلت أو تدمرت شبكات الاتصالات نتيجة الحرب.

وتتضمن خدمة الإنترنت المعتمدة على الأقمار الاصطناعية إرسال بيانات الإنترنت إلى الفضاء عبر إشارات الراديو، وتبث المحطات الأرضية على الكوكب الإشارات إلى الأقمار الاصطناعية في المدار، والتي تنقل البيانات إلى المستخدمين على الأرض.

وتشغل "ستارلينك" أكثر من ألفي قمر اصطناعي ولديها محطات أرضية حول العالم توفر خدمة الإنترنت.

المصدر:يونيوز

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