النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۰مشاهدات
‍ پ

آية الله مكارم شيرازي ينتقد صمت المنظمات الدولية ازاء المجازر التي ترتكب بحق الشيعة في باكستان

وللأسف فإن هذه المجازر المتسلسلة التي تحدث أمام أعين العالم لم يتم ادانتها من قبل الحكومات والمنظمات الدولية ولم يتم اتخاذ أي إجراءات جادة ...
رمز الخبر: ۶۳۹۰۶
تأريخ النشر: 06 March 2022

شبکة تابناک الاخبارية: أدان المرجع الديني آية الله مكارم شيرازي في بيان له العملية الارهابية التي استهدفت المصلين في مسجد للشيعة في باكستان وقال :ان ارتكاب المجازر أمام أعين العالم لم يتم ادانتها من قبل الحكومات والمنظمات الدولية ، وبالتاكيد فان استمرار هذه الوتيرة سيترتب عليها عواقب وخمية.

وجاء في هذا البيان: مرة أخرى استشهد عدد كبير من المصلين الأبرياء في تفجير إرهابي استهدف مسجد شيعي باكستاني وادخل الحزن في قلوب الشيعة والأحرار. وللأسف فإن هذه المجازر المتسلسلة التي تحدث أمام أعين العالم لم يتم ادانتها من قبل الحكومات والمنظمات الدولية ولم يتم اتخاذ أي إجراءات جادة للحد من هذه الجرائم ، وبالتاكيد فان استمرار هذه الوتيرة سيترتب عليها عواقب وخيمة.

وتقدم سماحته في البيان بأحر التعازي بهذا المصاب الجلل الى صاحب العصر والزمان (عجل الله تعالى فرجه الشريف) ولجميع المسلمين سيما عوائل الضحايا وذويهم ،سائلا الله سبحانه وتعالى بان يمن على جميع شهداء هذا الحادث المؤسف بالرحمة والغفران وعلى جميع الجرحى بالشفاء العاجل.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
حزب التجمع الوطني للاحرار يعيد إنتخاب عزيز أخنوش أميناً عاماً لولاية ثانية
بوتين يؤكد لأردوغان انفتاح موسكو للحوار مع السلطات الأوكرانية والشركاء الآخرين
زيلينسكي: ال​قصف​ الروسي دمر مطار فينيتسيا بشكل كامل
الجهاد الإسلامي: إيران من أشد الداعمين والأوفياء للقضية الفلسطينية
وزير خارجية الجزائر يسلّم الملك عبدالله رسالة من الرئيس تبون ونقاش حول قضايا إقليمية ودولية
البابا فرنسيس: ما يجري في أوكرانيا ليس عملية عسكرية بل هي حرب تخلف الموت والدمار والمآسي
الخارجية الأمريكية: حرب روسيا على أوكرانيا غير المبررة تسببت بأزمة في المنطقة
بينيت يتحدث مع زيلينسكي للمرة الثالثة في أقل من 24 ساعة
حماس تبارك عبر يونيوز عملية الطعن البطولية في القدس وتؤكد أن المقاومة هي خيار الشعب
الدفاع الروسية تنشر مشاهد لضبطها معدات عسكرية تابعة للناتو في مقاطعة خاركيف
افتتاح الدورة الخامسة للمجلس الوطني الثالث عشر لنواب الشعب الصيني في بكين
بن غفير يواصل نصب خيمته بحي الشيخ جراح ويشهر سلاحه بوجه الأهالي مهددا بإطلاق النار
بيونغ يانغ تعلن إجراء تجربة على قمر صناعي للاستطلاع
بوتين يوجه الحكومة بصياغة قائمة بالدول التي "تتخذ خطوات غير ودية" تجاه روسيا
الدفاع تعلن عن تدمير 2203 أهداف عسكرية منذ بدء العملية الخاصة في أوكرانيا
رئيسي يؤكد على ضرورة تفعيل العلاقات التجارية بين المحافظات الحدودية مع دول الجوار
متحدث الحكومة الايرانية: جريمة بيشاور دليل على مزاعم الغرب الفارغة حول حقوق الانسان
اوليانوف: مفاوضات فيينا انتهت عمليا والقضايا المتبقية يمكن حلها في غضون يوم او يومين
خطيب جمعة طهران: مغامرات أمريكية وراء كواليس الأزمة الاوکرانیة
المرجع الديني نوري همداني: جريمة بيشاور كشفت عن وجه المستكبرين وصنائعهم
مسؤول يؤكد على اعادة قدرة انتاج النفط من الحقول المشتركة مع العراق لما قبل الحظر
بالصورة: إنتاج وتكاثر أسماك الزينة في مدينة بروجرد
أسعار النفط تلامس 120 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ 10 سنوات
العميد فدوي: المعتدون يتلقون الهزائم في اليمن يومياً
رئيس الجمهورية: دول الجوار تاتي في الأولوية بدبلوماسيتنا الخارجية
حضور ایران في المحادثات الثنائية مع السعودية نابع عن استراتيجية التعاون مع دول الجوار
مدير عام الوكالة الذرية يصل الى طهران
فون دير لاين وسانشيز يؤكدان ضرورة إنهاء الاعتماد على النفط والغاز والفحم الروسي
تحوّلات الحركة الأمريكية في مناطق المعارضة السورية بالتزامن مع الحرب الأوكرانية الروسية
تقدير موقف: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا