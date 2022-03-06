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فون دير لاين وسانشيز يؤكدان ضرورة إنهاء الاعتماد على النفط والغاز والفحم الروسي

مؤتمر صحفي مشترك لرئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس الوزراء الأسباني في مدريد، بعد جلسة مباحثات ثنائية تناولت الوضع في أوكرانيا.
رمز الخبر: ۶۳۹۰۵
تأريخ النشر: 06 March 2022

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تخصيص 500 مليون يورو (نحو 54.65 مليون دولار) لمساعدة الشعب الأوكراني.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لفون دير لاين مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بعد اجتماع ثنائي بين الطرفين استمر أكثر من ساعة ونصف في قصر لا مونكلوا الرئاسي.

وقالت فون دير لاين إن أوروبا ستمنح اللاجئين الأوكرانيين الإقامة الفورية في الاتحاد الأوروبي لمدة سنة واحدة على الأقل ليتمكنوا بذلك من العمل والاستفادة من الخدمات الصحية والتربوية من بين مزايا أخرى.

واعتبرت ان العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا هي "حرب شنيعة" وأن أوروبا "ستناضل من أجل الديمقراطية والحفاظ على الحريات"، مشيرة إلى أن الدول المجاورة لأوكرانيا أظهرت تضامنا كبيرا باحتوائها اللاجئين الأوكرانيين الذين تجاوز عددهم 1.2 مليون شخص.

وفي سياق متصل شددت رئيسة المفوضية الأوروبية على أهمية "تحرر أوروبا من الاعتماد على الغاز الروسي" وتنويع مصادر الطاقة وضمان كفاءتها وتعزيز الاستثمار فيها، مشيرة في هذا السياق إلى ان إسبانيا سباقة في ذلك المجال.

وقالت إنها تناولت كذلك مع سانشيز الآثار الاقتصادية للعملية العسكرية الروسية على أوروبا مؤكدة ان مساعدة مستهلكي الطاقة من الأفراد والشركات ستكون أحد أولويات الاتحاد الأوروبي في الفترة المقبلة.

ومن جانبه قال سانشيز إن الرئيس بوتين "يرى تهديدا في منطقة تسودها الديمقراطية والعدالة الاجتماعية ولذلك فإنه يهاجمنا".

واعتبر سانشيز أن "بوتين ارتكب خطأين استراتيجيين الأول هو التفكير في ان أوكرانيا ستستسلم لكن الأوكرانيين أظهروا تصميما كبيرا في الدفاع عن حرياتهم، أما الثاني فهو التفكير في ان أوروبا سوف تنقسم لكنها اليوم أكثر اتحادا وحزما من أي وقت مضى في العقوبات ضد روسيا وفي الرد الذي ستقدمه للتعامل مع الآثار الاقتصادية للحرب".

وأوضح ان إسبانيا سترسل المزيد من المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا وانها مستعدة لاستقبال اللاجئين، مشيرا في هذا السياق إلى انه بحث مع فون دير لاين وضع سياسة دفاعية أوروبية مشتركة.

المصدر:يونيوز

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