استشهاد شاب برصاص قوات الاحتلال في البلدة القديمة بالقدس

استشهد فجر اليوم الأحد، شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب باب حطة، شمال المسجد الأقصى في القدس المحتلة.

استُشهد شاب فلسطيني، صباح اليوم الأحد، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليه في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، بحسب بيان لشرطة الاحتلال.

وزعم الاحتلال أن شاباً (19 عاماً) من سكان القدس، قد أقدم على طعن شرطيين في البلدة القديمة، ما أدى إلى إصابتهما بجراح طفيفة، قبل استشهاده.

من جهتها، أقرّت شرطة الاحتلال، بإطلاق عناصرها النار على فلسطيني، بدعوى تنفيذه عملية طعن، لاثنين من جنودها، في البلدة القديمة من مدينة القدس.

وأشارت الشرطة إلى أن إصابة عنصري الأمن، وصفت ما بين الطفيفة والمتوسطة.

واستدعت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال للمكان، حيث أغلقت الأبواب القريبة المؤدية إلى المسجد الأقصى.

المصدر:يونيوز