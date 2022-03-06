فصائل المقاومة تبارك عملية القدس وتؤكد أنها رد طبيعي على جرائم الاحتلال

باركت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الأحد، عملية الطعن التي نفذها شاب فلسطيني قرب باب الأسباط بالقدس المحتلة، والتي أدت لإصابة شرطيين اسرائيليين بجروح متوسطة، واستشهاد منفذها بعد إطلاق قوات الاحتلال النار صوبه.

وأشادت حركة المقاومة الإسلامية حماس، بالعملية البطولية فجر اليوم بالقدس المحتلة، معتبرةً أنها رد طبيعي على تصعيد الاحتلال جرائمه ضد المرابطين وأهلنا في القدس وعموم الضفة العربية المحتلة.

وقالت الحركة في بيان صحفي، "إننا وإذ نزفّ منفذها البطل الذي ارتقى إلى الله شهيدًا، وكتب اسمه بأحرف من نور في سجّل الشهداء الأبرار".

ودعت جماهير شعبنا وشبابنا الثائر إلى مواصلة تصعيدهم ومواجهتهم الاحتلال بكل الوسائل والاشتباك معه في كل الساحات، حتى ردعه وكبح جماح عدوانه ضد أرضنا وشعبنا ومقدساتنا.

ومن جهته، قال الناطق باسم الحركة حازم قاسم، إن بطولة جديدة يسطرها الشباب الفلسطيني اليوم عبر عملية فدائية في القدس المحتلة، التي تقاتل لطرد المحتل الغاصب والحفاظ على هويتها الفلسطينية العربية.

وشدد على أن دماء شهيد القدس التي سالت فجر اليوم على تراب المدينة المقدسة هي التي ستحفظ لها هويتها وتحميها من الغزاة، وتحفظها من كل محاولات الاستيلاء عليها.

وتابع "هذه التضحيات العظيمة التي تجسدت في شهيد القدس، تمثل استعداد الفلسطيني لدفع ثمن تطهير مقدساته من دنس الاحتلال. ‏

القيادي في حركة الجهاد الاسلامي المحرر خضر عدنان اعتبر ان ارتقاء الشهداء على عتبات الأقصى المبارك، هو مزيد من الدفاع عنه من تدنيس العدو الصهيوني له.

وقال تعقيباً على استشهاد شاب قرب باب الأسباط بالقدس المحتلة الاحتلال أعدم شهيد الأقصى المبارك من نقطة الصفر، ولم يعد يكتف بالاعتقال. وبين أن رسالة الشهداء في القدس دفاعاً عن الأقصى والمقدسات وحي الشيخ جراح وفلسطين.

وأشار الى ان دماء شهداء جنين ونابلس والعروب ودورا مؤخراً، أكبر دافع لرد شر الاحتلال إلى نحره وشهيد القدس يقول البكاء لم يُخلق لنا وحدنا.

ومن جانبها، أشادت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين بعملية الطعن البطولية الذي نفّذت صباح اليوم الأحد في المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة وأدّت إلى إصابة اثنين من شرطة الاحتلال الصهيوني.

واعتبرت الجبهة أنّ هذه العملية الجديدة جاءت لتؤكّد على الإرادة وتكاملية النضال واستمراريّة المقاومة، ولتعبّر عن الرد الشعبي الحاسم في وجه المؤامرات التي تستهدف قضيتنا وحقوقنا.

ودعت الجبهة إلى ضرورة استثمار الرسائل القوية التي وجهتها عملية الطعن في ظل الإجراءات الأمنيّة المشدّدة التي يتخذها الاحتلال، وذلك للاستمرار في الفعل الشعبي المقاوم وبكل الوسائل.

ومن جانبها باركت لجان المقاومة عملية الطعن البطولية عند باب الأسباط في مدينة القدس المحتلة التي أدت إلى إصابة جنديين صهيونيين، متوجه بالتحية الى الشهيد البطل منفذ العملية ونؤكد أن دماء الشهيد الزكية ستبقى نبراسا يضيئ الطريق لنا حتى النصر والعودة.

وأوضحت ان العملية البطولية في باب الأسباط تأتي في إطار الرد الطبيعي على جرائم الكيان الصهيوني الفاشي على امتداد أرض فلسطين.

وقالت ان عملية الطعن البطولية في باب الأسباط في القدس المحتلة تؤكد أن شعبنا المقاوم وشبابنا الثائر لن يهدأ إلا بطرد المحتل الغاصب وكنس مستوطنيه عن أرضنا وتحقيق أهداف شعبنا بالتحرير والعودة.

وأشارت الى ان عملية الطعن البطولية في باب الأسباط تبرهن من جديد على أن ثورة شعبنا الفلسطيني مستمرة ومتواصلة وتزداد توهجاً واشتعالاً وأن خيار المقاومة هو القادر على ردع ولجم العدو الصهيوني المجرم.

وشددت لجان المقاومة على ان جرائم العدو الصهيوني المتواصلة والمتصاعدة لن تكسر إرادة شعبنا وشبابه الثائر ولن تثنينا عن مواصلة المقاومة ومواجهة كل أشكال الإقتلاع والتهجير والتطهير العرقي التي يمارسها العدو المجرم بحق أبناء شعبنا.

كما باركت حركة الأحرار الفلسطينية عملية الطعن في القدس، مؤكدةً على أن جذوة المقاومة مستمرة ولن تتوقف رغم كل المعيقات.

وقالت الحركة أن هذه العملية هي امتداد لعنفوان وثورة شبابنا الثائر ورد طبيعي على عدوان الاحتلال، وتأكيد على حيوية شعبنا وتمسكه بخيار المقاومة بكافة أشكالها لمواجهته ولجم عدوانه وإفشال مخططاته.

وأضافت، ستبقى الضفة والقدس ساحات اشتباك وأبناء شعبنا فيها عناوين للبطولة ولن ينجح الاحتلال بإطفاء لهيب النار المشتعلة والمتصاعدة من خلال العمليات البطولية والنوعية التي ندعو للمزيد منها للتصدي لإجرامه وردعه ورفع كلفته.

ومن جهتها، باركت حركة المجاهدين الفلسطينية بعملية الطعن البطولية بالقرب من باب الأسباط التي تؤكد إصرار شبابنا المنتفض على تبني خيار المقاومة حتى التحرير الشامل بإذن الله.

ودعت الحركة شبابنا الثائر في الضفة لالتقاط رسالة الدماء النازفة واشعال الارض تحت أقدام الجنود والمغتصبين الصهاينة.

وأكدت على أن هذه العملية هي الرد العملي والطبيعي على البطش الصهيوني بحق أسرانا الأبطال، وعلى جرائم الاحتلال المتكررة في الضفة والقدس.

وأشارت إلى أن "هذا الخيار الذي ينتهجه الشباب المنتفض في الضفة يؤكد أن الخلاص يكون بتصعيد المواجهة مع المحتل الصهيوني في كافة الميادين".

المصدر:يونيوز