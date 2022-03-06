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طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوصلان إلى اتفاق لحل قضايا عالقة بينهما

توصلت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى اتفاق لحل قضايا عالقة بينهما بينها تقديم تفسيرات حول 3 منشآت إيرانية.
رمز الخبر: ۶۳۹۰۰
تأريخ النشر: 06 March 2022

وحسب بيان مشترك صدر عن الجانبين السبت، اتفقت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية على حل بعض القضايا العالقة ومواصلة تعاونهما.

والتزمت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بأن "تقدم تفسيرات مكتوبة لم توجهها إيران للوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقا تتعلق بالأسئلة التي أثارتها بشأن القضايا الخاصة بالأماكن الثلاثة، إلى جانب المستندات الداعمة ذات الصلة بحلول 20 مارس 2022".

وأضاف البيان: "في غضون أسبوعين من تلقي التفسيرات الخطية للمنظمة والوثائق الداعمة ذات الصلة، تقوم الوكالة الدولية بمراجعة هذه المعلومات وتقديم أي أسئلة بخصوصها إلى منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، وفي غضون أسبوع واحد من تقديم المعلومات إلى منظمة الطاقة الذرية الإيرانية من قبل الوكالة الدولية تعقد الوكالة والمنظمة اجتماعا في طهران بخصوص أي أسئلة أخرى تتعلق بهذه المعلومات وستعقد اجتماعات منفصلة بشأن كل موقع".

وخلال زيارة الى طهران، قال المدير العام للوكالة الدولية رافايل غروسي: "لدينا بعض المسائل المهمة التي كانت بحاجة للدراسة والحل معا".

وأضاف: "اتفقنا على اختبار مقاربة عملية وبراغماتية لهذه المسائل للسماح لخبرائنا التقنيين بالنظر فيها... مع نية صريحة لبلوغ نقطة نحقق فيها نتيجة".

من جهته، أكد إسلامي اتفاق إيران والوكالة على "تبادل الوثائق في حد أقصاه شهر خرداد (في التقويم الهجري الشمسي، والذي يبدأ في 22 مايو) لحل المسائل العالقة" بين الطرفين.

المصدر:يونيوز

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