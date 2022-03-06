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العميد فدوي: المعتدون يتلقون الهزائم في اليمن يومياً

ونوه العميد فدوي إلى أن هزائم الأعداء باتت علنية لدرجة أن العالم جميع أدرك ذلك، وكانت علنية لدرجة أنه لم يتمكنوا من اخفائها رغم جميع إمكانيات وسائل الإعلام الخاصة بهم.
رمز الخبر: ۶۳۸۹۴
تأريخ النشر: 05 March 2022

أكد نائب القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية العميد علي فدوي، اليوم الجمعة، أن المعتدون يتلقون الهزائم في اليمن يومياً.

وفي كلمة له قبيل خطة الجمعة في طهران، قال العميد فدوي، إن جميع جبهات الكفر تحارب اليمنيين المظلومين لكنهم لم يحققوا سوى الهزيمة. ان جميع مستكبري العالم يقاتلون اليمن منذ ما يقرب سبع سنوات، لكنهم يتعرضون للهزيمة كل يوم.

ونوه العميد فدوي إلى أن هزائم الأعداء باتت علنية لدرجة أن العالم جميع أدرك ذلك، وكانت علنية لدرجة أنه لم يتمكنوا من اخفائها رغم جميع إمكانيات وسائل الإعلام الخاصة بهم.

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