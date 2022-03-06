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متحدث الحكومة الايرانية: جريمة بيشاور دليل على مزاعم الغرب الفارغة حول حقوق الانسان

في هذه الايام التي تتزين فيها عناوین كل وسائل الاعلام في العالم بشعارات السلام ومناهضة الحرب والعنف، تضرج 56 من المسلمين الشيعة المظلومين الباكستانيين بدمائهم في ظل صمت اعلامي ثقيل.
رمز الخبر: ۶۳۸۹۲
تأريخ النشر: 05 March 2022

اعتبر المتحدث باسم الحكومة في الجمهورية الاسلامية الايرانية علي بهادري جهرمي، جريمة التفجير الارهابية التي طالت مسجدا للمسلمين الشيعة في بيشاور بباكستان، دليلا على مزاعم الغرب الفارغة حول حقوق الانسان.

وكتب بهادري جهرمي في تغريدة له على تويتر مساء الجمعة: في هذه الايام التي تتزين فيها عناوین كل وسائل الاعلام في العالم بشعارات السلام ومناهضة الحرب والعنف، تضرج 56 من المسلمين الشيعة المظلومين الباكستانيين بدمائهم في ظل صمت اعلامي ثقيل.

واضاف: ان جمعة بيشاور الدموية دليل على مزاعم الغرب الفارغة حول حقوق الانسان.

يذكر ان انفجارا ارهابيا وقع خلال صلاة الجمعة يوم امس الجمعة بمسجد في مدينة بيشاور شمال غرب باكستان ادى الى استشهاد 56 واصابة 190 آخرين حالة بعضهم حرجة.

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