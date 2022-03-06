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اوليانوف: مفاوضات فيينا انتهت عمليا والقضايا المتبقية يمكن حلها في غضون يوم او يومين

واكد ان فرصة جيدة متوفرة للوصول الى اتفاق حول القضايا العالقة بين ايران والوكالة وقال: آمل بان تكون تقارير رافائيل غروسي في زيارته القادمة الى طهران ايجابية.
رمز الخبر: ۶۳۸۹۱
تأريخ النشر: 05 March 2022

اعتبر رئيس الوفد الروسي المفاوض ميخائيل اوليانوف بان مفاوضات فيينا بين ايران ومجموعة "4+1" قد انتهت عمليا وان القضايا المتبقية يمكن حلها في غضون يوم او يومين.

وقال اوليانوف في تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" الخميس: نحن الان في المرحلة النهائية جدا وانهينا (المفاوضات) عمليا.

واضاف: مثلما قلت فان هنالك عدة قضايا متبقية يجب حلها وتسويتها. هذه القضايا يمكن حلها وتسويتها في غضون 24 او 48 ساعة.

واوضح بانه لا يرغب كثيرا بالخوض في القضايا الحساسة للمفاوضات واضاف: ان اي عبارة غير مدروسة في هذه المرحلة الحساسة يمكن ان تترك تاثيرا سلبيا.

وحول تاثيرات التطورات الجارية في اوكرانيا على مفاوضات فيينا وقال: ان السؤال طرح عليّ مرارا حول هذا الموضوع لغاية الان الا ان ايران واوكرنيا قضيتين منفصلتين في اطار جدول اعمال القضايا الدولية.

واعتبر زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي الى طهران مؤشرا جيدا واعرب عن امله بان تؤدي هذه الزيارة الى حل وتسوية قضايا الضمانات المتبقي بين ايران والوكالة واضاف: ان جميع زيارات غروسي الى طهران في الماضي كانت مفيدة وادت في كل مرة الى اتخاذ قرارات مهمة.

واكد ان فرصة جيدة متوفرة للوصول الى اتفاق حول القضايا العالقة بين ايران والوكالة وقال: آمل بان تكون تقارير رافائيل غروسي في زيارته القادمة الى طهران ايجابية.

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