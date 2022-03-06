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خطيب جمعة طهران: مغامرات أمريكية وراء كواليس الأزمة الاوکرانیة

بدأت الولايات المتحدة حياتها بالإبادة الجماعية للهنود الحمر، وواصل مسارها بإشعال نار الحرب العالمية.
رمز الخبر: ۶۳۸۸۹
تأريخ النشر: 05 March 2022

قال خطيب الجمعة في طهران حجة الاسلام محمد جواد حاج علي أكبري ان أحداث اليوم في أوكرانيا هي انعكاس للتناقضات الأمريكية مؤکدا هناك مغامرات أمريكية وراء كواليس الأزمة.

واضاف "حاج علي أكبري"في خطبة الجمعة اليوم بجامعة طهران ، أن الولايات المتحدة هي أكثر الأنظمة كراهية بين دول العالم، وهناك مغامرات أمريكية وراء كواليس الأزمة الأوكرانية،

وقال نحن نعارض الحرب ونعترف بوحدة أراضي الدول، وإيران أعلنت استعدادها لتسوية القضية مؤکدا ان أحداث اليوم في أوكرانيا هي انعكاس للتناقضات الأمريكية.

واضاف: نحن في مواجهة جاهلية حديثة وان النموذج الواضح لهذه الجاهلية الحديثة هي اميركا.

وحمل الولايات المتحدة مسؤولية تأجیج الأزمات في العالم، موضحا: بدأت الولايات المتحدة حياتها بالإبادة الجماعية للهنود الحمر، وواصل مسارها بإشعال نار الحرب العالمية.

واضاف ان امریکا تستثمر تريليون دولار سنويًا في إشعال نار الحرب بالعالم، وشنت أكثر من 150 حربًا إقليمية وعبر إقليمية، وقتلت عشرات الآلاف من الأشخاص، معتبرا إنشاء المراكز الرئيسية للمجرمين والإرهابيين، بما في ذلك انشاء جماعة داعش الارهابية، من أعمالها الاجرامیة.

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