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رئيسي يؤكد على ضرورة تفعيل العلاقات التجارية بين المحافظات الحدودية مع دول الجوار

واكد على ضرورة تفعيل العلاقات التجارية بين المحافظات الحدودية مع دول الجوار بالتعاون مع وزارة الخارجية وقال: قد وجهنا هذه التعليمات للمحافظين بهذا الصدد.
رمز الخبر: ۶۳۸۸۸
تأريخ النشر: 05 March 2022

دعا رئيس الجمهورية اية الله "سيد ابراهيم رئيسي" اكد على ضرورة تفعيل العلاقات التجارية بين المحافظات الحدودية مع دول الجوار بالتعاون مع وزارة الخارجية.

واشار رئيس الجمهورية خلال لقائه النخب بمحافظة كلستان (شمال شرق البلاد) مساء یوم الجمعة، الی تفقده لمنطقة اينجة برون الحدودية بمحافظة كلستان قائلا: يجب تفعيل هذه المنطقة الحرة في أسرع وقت ممكن.

وأضاف: لدى بلدان رابطة الدول المستقلة (CIS) ودول أخرى في المنطقة رغبة كبيرة في تطوير العلاقات التجارية مع إيران ، ویمكن توفير أفضل سوق في المنطقة لإيران في ظل هذه الظروف ، داعیا الی استخدام قدرات محافظة كلستان لتحقیق هذا الهدف.

وتابع: أجرينا محادثات مختلفة مع تركمانستان ولم نواجه اي قطع للغاز في البلاد هذا الشتاء، على عكس السنوات السابقة، نتيجة المحادثات التي اجريت بين البلدين.

واكد على ضرورة تفعيل العلاقات التجارية بين المحافظات الحدودية مع دول الجوار بالتعاون مع وزارة الخارجية وقال: قد وجهنا هذه التعليمات للمحافظين بهذا الصدد.

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