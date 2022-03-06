حضور ایران في المحادثات الثنائية مع السعودية نابع عن استراتيجية التعاون مع دول الجوار

واضاف يجب الا ننسى أن الكيان الصهيوني هو العدو الأكبر للعالم الإسلامي والعالم العربي.

اعلن الامين المجلس الاعلى للامن القومي "علي شمخاني" ان حضور ايران النشط في المحادثات الثنائية مع السعودية نابع عن استراتجية ايران المبدئية القائمة على التعاون والعلاقات الودية مع دول الجوار على اساس ضمان المصالح الثنائية.

وكتب شمخاني في تغريدة له على موقع تويتر ان حضور ايران النشط والفاعل في المحادثات الثنائية مع السعودية باستضافة العراق، ينبع عن الاستراتيجية المبدئية للجمهورية الإسلامية الايرانية التي تعتمد على التعاون واقامة العلاقات الودية مع دول الجوار على اساس ضمان المصالح الثنائية والاقليمية.

واضاف يجب الا ننسى أن الكيان الصهيوني هو العدو الأكبر للعالم الإسلامي والعالم العربي.