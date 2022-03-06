مدير عام الوكالة الذرية يصل الى طهران

وسيتباحث مدير عام الوكالة الذرية خلال الزيارة حول استمرار التعاون الفني بين ايران والوكالة.

وصل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي الى طهران مساء الجمعة.

وكان في استقبال غروسي، المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية ومساعد رئيس المنظمة للشؤون الدولية والقانونية والبرلمانية بهروز كمالوندي.

وتاتي زيارة غروسي الى طهران من اجل حل وتسوية بعض الخلافات في وجهات النظر حول القضية النووية الايرانية وسائر القضايا المتعلقة باتفاقية الضمانات المطروحة بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وسيتباحث مدير عام الوكالة الذرية خلال الزيارة حول استمرار التعاون الفني بين ايران والوكالة.