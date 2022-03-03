النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۰مشاهدات
‍ پ

السفارة الايرانية تواصل عملها في كييف

واعلنت العلاقات العامة للخارجية الايرانية في بيانها عن نقل المجموعة الاولى من الايرانيين الى طهران في غضون الساعات القادمة عبر رحلة طهران- وارسو الخاصة.
رمز الخبر: ۶۳۸۸۰
تأريخ النشر: 03 March 2022

اعلنت سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في اوكرانيا في بيان لها انها تواصل عملها في كييف وتتابع اوضاع الايرانيين المقيمين في اوكرانيا.

كما اكدت العلاقات العامة للخارجية الايرانية في بيان لها ان سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في كييف تواصل عملها هناك معربة عن اسفها لما ينشره بعض مواقع التواصل الاجتماعي لاثارة الاجواء في هذا المجال.
ونفت العلاقات العامة للخارجية الايرانية في بيانها، خبر اغلاق سفارة ايران في كييف واكد انها تواصل عملها ونشاطها في الظروف الحالية في كييف وتتابع اوضاع الرعايا الايرانيين المقيمين في اوكرانيا.

واعلنت العلاقات العامة للخارجية الايرانية في بيانها عن نقل المجموعة الاولى من الايرانيين الى طهران في غضون الساعات القادمة عبر رحلة طهران- وارسو الخاصة.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
الكيان الصهيوني يعارض أي اتفاق بين إيران والمجتمع الدولي
محافظ السليمانية: لدينا حوافز جادة لإنشاء منطقة تجارة حرة مشتركة مع إيران
نائب لبناني: ليس هناك فضيحة تعري الغرب أكثر من موقفه مما يجري في أوكرانيا
السفارة الايرانية تواصل عملها في كييف
مفاوضات فيينا؛ امريكا لم تتخذ بعد قرارها السياسي
طهران واسلام اباد تتفقان حول تعزيز التعاون الامني والدفاعي
وزير الطاقة: الصادرات الايرانية الى طاجيكستان سجلت نموا جيدا
ايران: لا ينبغي تسييس قضية الافراج عن ارصدة افغانستان او جعلها مشروطة
مفاوضات فيينا وقرارات سياسية للتعويض عن الضغوط القصوى
امیر عبداللهیان يؤكد ضرورة متابعة الحل السياسي لازمة اوكرانيا
عودة عدد من الرعايا الايرانيين المقيمين في اوكرانيا الى ايران
غريب آبادي: ثمة دوافع سياسية وراء تعيين مقرر اممي خاص حول حقوق الانسان في ايران
خطیب زاده: قرار مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن ینعکس سلبا على مسار السلام
قائد سلاح الجو: مستعدون لتبادل الخبرات مع باكستان
محافظ السليمانية: لدينا حوافز جادة لإنشاء منطقة تجارة حرة مشتركة مع إيران
"النخالة" يطالب سرايا القدس بأن تكون على أهبة الاستعداد للدفاع عن القدس والأقصى
كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني يلتقي فيصل المقداد
تصوير جوي لطوابير المركبات على محطات الوقود في صنعاء جراء استمرار التحالف بحجز السفن النفطية
محادثات مغربية ليبية حول التعاون في مجال تعزيز الحريات العامة وحقوق الإنسان
محافظ السليمانية: لدينا حوافز جادة لإنشاء منطقة تجارة حرة مشتركة مع إيران
اجتماع طارئ لوزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي بخصوص أوكرانيا
ما هي اتفاقية «مينسك» الموقعة بين روسيا وأوكرانيا؟
أردوغان يدعو روسيا وأوكرانيا لوقف إطلاق النار في أقرب وقت
زيلينسكي يعلن استعداده للتفاوض مع بوتين
عودة عدد من الرعايا الايرانيين المقيمين في اوكرانيا الى ايران
سوسان يجدد وقوف دمشق إلى جانب روسيا: موسكو تدافع عن نفسها بوجه حرب الغرب عليها
200 جندي أميركي يصلون إلى ألمانيا والناتو يقول إنه لن يشارك في الأزمة الأوكرانية
قائد سلاح الجو: مستعدون لتبادل الخبرات مع باكستان
ماذا وراء التقارب التركي مع الكيان المؤقت
الكرملين: مادورو يعرب لبوتين عن دعم كاراكاس التام والقوي لروسيا بعمليتها العسكرية في أوكرانيا