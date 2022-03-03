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طهران واسلام اباد تتفقان حول تعزيز التعاون الامني والدفاعي

الى ذلك، اكد قائد الجيش الباكستاني ضرورة الجهود المشتركة في سياق تعزيز الاستقرار الاقليمي، مصرحا ان باكستان تبحث عن علاقات وديّة ورصينة مع جيرانها.
رمز الخبر: ۶۳۸۷۸
تأريخ النشر: 03 March 2022

اعلن الجيش الباكستاني في بيان رسمي، ان قائد الجيش الجنرال "قمر جاويد باجوا" استقبل اليوم الاربعاء قائد القوة الجوية الايرانية العميد طيار "حميد واحدي"، وان الجانبين اتفقا حول رفع مستوى التعاون الثنائي وخاصة في المجالات الدفاعية والامنية.

واوضح البيان، ان هذا اللقاء جرى اليوم بمقر قيادة الجيش الباكستاني في مدينة راولبندي، حضره عدد من كبار القادة العسكريين الباكستانيين الى جانب السفير والمستشار العسكري الايرانيين لدى هذا البلد.

الجيش الباكستاني اضاف عبر بيانه، ان الجنرال "باجوا" والعميد "واحدي" تباحثا في القضايا ذات الاهتمام المشترك بين اسلام اباد وطهران، وبما يشمل الوضع الامني الراهن على صعيد المنطقة والتعاون الثنائي.

الى ذلك، اكد قائد الجيش الباكستاني ضرورة الجهود المشتركة في سياق تعزيز الاستقرار الاقليمي، مصرحا ان باكستان تبحث عن علاقات وديّة ورصينة مع جيرانها.

وبحسب هذا البيان، فقد اشاد قائد القوة الجوية بالجيش الايراني بدور باكستان لاحلال السلام في افغانستان واجراءاتها المؤثرة لرصد الحدود المشتركة؛ كما اكد على استعداد طهران لرفع مستوى التعاون مع جارتها اسلام اباد.

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