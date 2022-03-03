ايران: لا ينبغي تسييس قضية الافراج عن ارصدة افغانستان او جعلها مشروطة

ان ايران ستواصل مشاوراتها مع جيران افغانستان وكذلك مع الشركاء الاقليميين والدوليين ومن ضمنهم الامم المتحدة لدعم افغانستان من اجل الوصول الى السلام والامن والاستقرار المستديم.

اعتبرت سفيرة ومساعدة ممثلية الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائمة لدى منظمة الامم المتحدة زهراء ارشادي، الارصدة المالية الافغانية المجمدة بانها متعلقة بالشعب الافغاني، مؤكدة بان الافراج عن هذه الارصدة الضرورية لاحياء اقتصاد افغانستان وانقاذ حياة مواطنيها لا ينبغي تسييسه وجعله مشروطا باي حال من الاحوال.

واشارت ارشادي في كلمتها الاربعاء خلال اجتماع مجلس الامن الدولي حول افغانستان الى التقرير الاخير للامين العام بشان اوضاع افغانستان وتداعيات ذلك على السلام والامن الدوليين وقالت: انه وفقا لهذا التقرير فان الاوضاع في افغانستان مازالت مثيرة للتحديات.

واضافت: ان افغانستان تواجه ازمة انسانية متزايدة وركودا اقتصاديا كبيرا وانظمة مالية وبنكية مشلولة وتحديات متعلقة بتشكيل حكومة شاملة.

وقالت ارشادي: ان اخطار كارثة انسانية مازالت قائمة. اكثر من 20 مليونا او نصف السكان هم بحاجة الى مساعدات وينبغي اتخاذ اجراءات عاجلة للحيلولة دون الانهيار الاقتصادي في هذا البلد.

وتابعت: نحن نشعر بقلق عميق من التداعيات الكارثية لهذه الاوضاع على امن واستقرار المنطقة خاصة الدول الجارة.

واكد ارشادي: بانه لو لم يتم بذل الاهتمام بصورة مؤثرة بهذه الاوضاع فان الانهيار الاقتصادي-الاجتماعي في افغانستان يمكنه ان يؤدي الى انتشار الفقر الواسع وتوجه المهاجرين على نطاق واسع للدول الجارة التي تعاني الان من ضغوط كبيرة لاستضافتها ملايين اللاجئين.

وقالت: نحن ندعو المجتمع العالمي مرة اخرى خاصة الدول المقدمة للمعونات للعمل بمسؤولياتها تجاه الدول الجارة لافغانستان.

وعبرت الدبلوماسية الايرانية عن قلق ايران الشديد تجاه الانشطة الارهابية في افغانستان وقالت: انه وفقا لتقرير الامين العام للامم المتحدة فان الارهاب مازال يشكل تحديا كبيرا في افغانستان وتصاعدت حدة الهجمات الارهابية المنسوبة الى داعش وتمددت الى خارج كابول وشرق افغانستان. الامم المتحدة احصت 152 هجوما من قبل هذا التنظيم في 16 محافظة في الفترة ما بين 19 اب/اغسطس الى 31 كانون الاول/ديسمبر 2021 بالمقارنة مع 20 هجوما في 5 محافظات في الفترة المماثلة لها من العام السابق له.

واضافت: ان هذه الوتيرة تؤكد على الطلب المستمر من قبل المجتمع الدولي بان تلتزم طالبان بمكافحة الارهاب وان يتم الاطمئنان الى ان افغانستان سوف لن تكون بعد الان ملجأ آمنا للجماعات الارهابية مثل داعش والقاعدة التي ارتكبت ابشع الاعمال الارهابية ليس في افغانستان فقط بل ايضا في انحاء المنطقة وخارجها.

وصرحت سفير ايران بالامم المتحدة انه على المجتمع العالمي التاكيد على ضرورة تشكيل حكومة شاملة في افغانستان واضافت: ان ما نتوقعه من طالبان اتخاذ خطوات جادة لضمان تشكيل حكومة حقيقية شاملة لجميع الفئات السياسية والقومية وفي هذا السياق ستواصل ايران تعاملها مع جميع الاطراف في افغانستان من ضمنها طالبان للبت في التحديات المختلفة القائمة امام هذا البلد.

وقالت: انه على طالبان تلبية الطلب لتشكيل حكومة شاملة تمثل المجتمع الافغاني متعدد القوميات بصورة حقيقية وان تعير الاهتمام بطلب المجتمع العالمي لدعم حقوق الانسان خاصة حقوق النساء والاقليات.

واضافت ارشادي: ان ايران ستواصل مشاوراتها مع جيران افغانستان وكذلك مع الشركاء الاقليميين والدوليين ومن ضمنهم الامم المتحدة لدعم افغانستان من اجل الوصول الى السلام والامن والاستقرار المستديم.

وقالت: نحن نؤكد على الدور الحيوي لـ "يوناما" في الارتقاء بالسلام والاستقرار في افغانستان وندعم تمديد مهمتها، حيث ان الاوضاع الراهنة بحاجة الى مهمة قوية لـ "يوناما" لدعم الشعب الافغاني وصون السلام والامن في بلاده.